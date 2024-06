La revancha de Cristiano y Portugal

Reciente la derrota en su último precedente contra Eslovenia (2-0), el pasado 26 de marzo, y avisado por el 2-0 con el que perdió el miércoles ante Georgia, Portugal y Cristiano Ronaldo enfocan a una doble revancha contra sí mismos y el grupo capitaneado por Jan Oblak, invencible aún, con tres empates en tres encuentros y por primera vez en los octavos de final de la Eurocopa.

En la fina línea que se mueve Alemania 2024 entre ser favorito o quedarse sin nada de inmediato, tan presente en el conjunto luso que coleccionó halagos frente a Turquía, pero se cayó contra la sorprendente selección georgiana, ya no hay términos medios para el equipo de Roberto Martínez, que recuperará todo su once tipo, tras el fiasco de las últimas rotaciones. No funcionaron sus cambios.

Tampoco habrían alterado probablemente nada en el equipo que iba a presentar este lunes en Frankfurt fuera cual fuera el rival y que tiene ideado desde el primer instante, desde la remontada frente a la República Checa (1-2), con la reafirmación que supuso la goleada a Turquía (0-3), que no admitió duda entre los 'nuevos' ante Georgia.

Cristiano Ronaldo, el único junto a Joao Palhinha titular en cada uno de los tres primeros choques, por cuestiones de rodaje, sin interrupción en su ritmo físico para el torneo, será de nuevo su líder en ataque a sus 39 años, sin un solo gol por primera vez en su carrera en la primera fase de una Eurocopa, pero también como el más rematador de todos en el torneo. Su imagen de frustración contra el árbitro o en su sustitución frente a Georgia, amonestado incluso por la manera con la que protestó un agarrón dentro del área (una tarjeta este lunes lo apartaría de los cuartos de final en el caso de superar esta ronda), lo invita a un desquite contra Eslovenia, acompañado de todos los titulares de los dos primeros encuentros. Además de Palhinha en el medio centro y Diogo Costa en la portería, el resto serán todos y cada uno de los hombres que formaron la alineación el primer y el segundo partido, con la columna vertebral que componen los centrales Ruben Dias y Pepe y los centrocampistas Bernardo Silva, Bruno Fernandes y Vitinha, sustanciales e indispensables hoy en el esquema. La vuelta de Rafael Leao -sancionado ante Georgia- dota de nuevo de vértigo al flanco izquierdo que compone con otro fenómeno de la velocidad como Nuno Mendes, ya listo de nuevo para los 90 minutos tras unas molestias. El lateral derecho será para Joao Cancelo, para completar el once con el que Portugal se prueba a sí mismo, también ante Europa. Roberto Martínez tiene disponibles a sus 26 efectivos contra Eslovenia, la primera selección que lo ganó en su recorrido al frente de la selección, después de una sucesión de once victorias.

Ha perdido ahora tres de sus últimos siete choques. Por ahí surge latente aquel 2-0 en Liubliana, con los goles de Adam Cerin y Timi Elsnik, por mucho que insista en establecer diferencias con aquel duelo. Entonces fue un amistoso. Ahora es competición. Es un aliciente indiscutible para Eslovenia, que se siente capaz de todo, ante su primera ocasión en las eliminatorias de una gran competición internacional, en un escaparate inigualable, con tres empates en las tres primeras citas (1-1 con Dinamarca, 1-1 con Serbia y 0-0 con Inglaterra) y aún sin ninguna victoria en el torneo.

Ahora es imprescindible. Son ya nueve partidos invicto del grupo dirigido por Matjaz Kek de forma consecutiva, sólo una derrota en sus últimos quince (2-1 contra Dinamarca) y apenas dos en los 25 más recientes, con un 2-0 con Finlandia, aparte del citado 2-1 contra el conjunto danés en la fase de clasificación para la Eurocopa, en la que pretende ir más allá. Encadena cuatro empates. Sin Erik Janza, el lateral que voleó en el 1-1 contra Dinamarca en la primera jornada, cuando empezó a construir la ilusión que aún permanece intacta en octavos, y repleto de convicción por la manera con la que dejó a cero a Inglaterra, Jan Oblak será crucial en su portería (ha encajado once goles de Cristiano Ronaldo, pero lo dejó a cero en 16 de sus 21 duelos), como también la firmeza de Jaka Bijol y las cualidades arriba de Benjamin Sesko y Andraz Sporar, pero sobre todo el funcionamiento de su bloque, el mismo que ganó 2-0 en marzo.