Kimmich reta a España: «No sé si están contentos de cruzarse con nosotros»

Joshua Kimmich, defensa de Alemania, aseguró este lunes en rueda de prensa que no sabe si la selección española «estará contenta» de enfrentarse a su equipo en los cuartos de final de la Eurocopa y auguró un duelo complicado que cualquier jugador espera disputar. El jugador del Bayern Múnich, titular indiscutible con Julian Nagelsmann en el lateral derecho del combinado germano, analizó el duelo entre Alemania y España y destacó que el equipo dirigido por Luis de la Fuente no estará satisfecho por hacerse cruzado con su equipo. «Creo que será un buen partido. Todo aficionado neutral seguro que está contento. No sé si España estaba contenta de encontrarse con nosotros en cuartos de final. Siempre esperas jugar partidos como este. España ha dado la impresión de ser el equipo más estable. Ganaron todos sus partidos con mucha confianza. Será difícil para ambos», señaló.

«España jugó muy buenos partidos. También nosotros tuvimos partidos interesantes si se mira el torneo. Los españoles me parecieron los más estables, por lo que será un buen partido que todos los aficionados esperan. Si quieres ganar el torneo, no hay que evitar a España. Espero con ansiedad el partido», añadió. También fue preguntado por Lamine Yamal y Nico Williams, dos de los jugadores más en forma de España que en octavos de final frente a Georgia firmaron una gran actuación. «Los dos juegan muy bien por fuera y será interesante, hay que buscar soluciones en equipo para pararlos. Queremos ganar a España, ese es totalmente nuestro objetivo», declaró. Kimmich manifestó que España es una selección a la que le gusta tener el control de los partidos, algo que también intenta hacer Alemania, que, a su juicio, necesitará «dinamismo, coraje y fuerza» para conseguir la victoria. «Esperemos que la ventaja de jugar en casa también esté ahí. Al final será nuestra responsabilidad que la afición esté con nosotros», comentó. Sobre la posición de mediocentro que ocupó antes del regreso de Toni Kroos o la de lateral derecho, zona en la que juega ahora, indicó que para él es indiferente qué zona del terreno de juego le beneficia porque siempre quiere «ganar» en cualquier sitio.