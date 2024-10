El entrenador del Elche, Eder Sarabia, denunció a través de sus redes sociales un intento de atropello por parte de un conductor de un coche mientras realizaba una salida en bicicleta junto a Marcelo Peñaranda, miembro del cuerpo técnico del club ilicitano. El incidente, según relató el técnico vasco, tuvo lugar este martes en la carretera CV-715, entre Polop y Callosa de Ensarriá, una de las rutas clásicas para los aficionados al ciclismo de la provincia de Alicante.

El entrenador y el readaptador físico suelen aprovechar las jornadas de descanso del equipo ilicitano para practicar el ciclismo y conocer las principales rutas y puertos de la provincia de Alicante. A través de un comunicado, el técnico, cuyo objetivo es pedir seguridad y respeto para los ciclistas, explicó que mientras se encontraba pedaleando «ocupando el arcén» un vehículo, que previamente había «pitado insistentemente», trató de intimidar a Sarabia y a su compañero «llegándonos a embestir».

«Yo era el que iba por dentro y al que el vehículo impactó en el pie izquierdo, en el costado, en la mano y en el manillar», explicó el entrenador. «Por enorme fortuna, pude controlar la bicicleta y no irme al suelo, pero en la maniobra me cruce hasta el carril de sentido contrario de la calzada. Por suerte, también, ningún vehículo pasaba en ese momento», añadió en la nota. El entrenador calificó el incidente como «tremendamente grave», ya que podía haber provocado una «tragedia» y confirmó que ha presentado una «denuncia» contra el conductor del vehículo.

Ayer estuve a punto de sufrir una desgracia en la carretera… pic.twitter.com/DZ2V1Fslz3 — Eder Sarabia (@edersa10) October 16, 2024

«Yo ayer me pude salvar, pero hay muchas personas que han sufrido graves accidentes, incluso que han perdido la vida en actos como éste. Estamos hablando de algo muy serio. Yo simplemente quiero disfrutar del deporte y poder volver a mi casa donde mi mujer y mi hija me esperan», sentenció el vizcaíno, quien pretende «concienciar y de pedir respeto a todas las personas que utilizamos la carretera». «Cada uno con sus responsabilidades. Seamos conscientes de la gravedad del tema y pongámosle remedio para que las desgracias no se sigan sucediendo. Ni una víctima más en la carretera», concluyó Sarabia.