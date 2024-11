El CD Migjorn cayó derrotado por el Peña Sant Jordi, en la tarde de este sábado, en partido de la jornada 12 del grupo balear de Tercera RFEF.

Este tropiezo manda de nuevo al equipo verdiblanco (que jugó de rojo y con pantalón blanco) al último lugar de la clasificación.

Sin duda, el cuadro de Biel Medina desaprovechó la ocasión de puntuar y también de poder abrir brecha sobre el Sant Jordi, un equipo que va creciendo con el paso de las semanas, y así lo demuestran su juego y sus resultados (la de ayer ante el Migjorn es la segunda victoria consecutiva que encadena el cuadro de Eivissa, que cede así el falorillo rojo al cuadro menorquín).

El Sant Jordi se mostró más afianzado sobre el césped en los primeros minutos del encuentro, y aunque no tuvo ocasiones muy claras, poco a poco fue ganando terreno. Superada la media hora de partido, y después de un par de aproximaciones que no cuajaron, el cuadro eivissenc, por mediación de Marcos Escandell, se avanzaba en el marcador (1-0).

Reacción

El Migjorn, lejos de amilanarse, supo rehacerse, y en los minutos finales del primer tiempo fue en busca de la igualada. Sin embargo, faltó algo en los metros finales y al descanso se llegó con el 1-0 a favor de los locales.

En la reanudación, al poco de empezar la segunda mitad, cayó el segundo gol para los locales, obra de Nicholas Rozo, quien marcó en el 48’ el segundo para los suyos.

Aquello sí significó un palo muy duro para el Migjorn, que tardó en reaccionar en esta oportunidad. No ostante, los de Biel Medina se fueron hacia arriba de nuevo y consiguieron, con el gol de Xavi Barber, recortar diferencias en el 86’, aunque con eso no bastó y el Migjorn no tuvo tiempo para más (2-1).