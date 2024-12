Pol Arnau, la gran historia de la Copa: «Un ángel desde el cielo me ha ayudado en ese penalti»

El jugador de la UD Logroñés Pol Arnau fue el protagonista del partido en el que su equipo eliminó al Girona, al colocarse de portero y parar un penalti, algo en lo que siente que «un ángel» le había ayudado «desde el cielo», en alusión a su padre.

El joven jugador catalán es hijo del que fuera portero del Barcelona, entre otros, fallecido en 2021, y aunque él es lateral también tiene un hermano que juega de portero, con lo que «quizás lo llevo en los genes», dijo, y «cuando he visto que alguien se tenía que poner de portero, no he dudado».

Esa fue la clave de una situación en la que su equipo ya había consumido los cambios y según el reglamento de Copa -que no es como el de la Liga- no podía hacer más cambios; el técnico del equipo pensó en otro jugador «pero le he visto tan seguro que le he dado los guantes», dijo el técnico Sergio Rodríguez.

«Lo primero que quiero decir es que le dedico esto a Kike Royo», afirmaba Arnau, en alusión al portero de su equipo, que se retiró conmocionado y fue trasladado a un centro hospitalario.

«Me he visto con confianza, me he puesto, sabía que podía hacerlo bien y ha salido, aunque si mis compañeros no hubieran metido los penaltis no estaríamos hablando de esto» subrayaba Arnau, que destacaba «el gran trabajo de todos».

Para él «poder competir con el Girona ya es un gran trabajo» y «luego, en el campo, con actitud todo fluye» concluía Arnau, que ahora se centra en el próximo encuentro con el filial de la UD Logroñés «y en estar a disposición de este club en lo que me necesiten».

«Lo más surrealista que he visto»

El entrenador de la UD Logroñés, Sergio Rodríguez, aseguró que la victoria de su equipo «es de las cosas más surrealistas» que ha visto en un campo de fútbol y «será para recordarlo a lo largo del tiempo» ya que «hemos pasado a penaltis contra un gran equipo, con uno menos en el campo y con un portero que no es portero».

Rodríguez, que acabó expulsado por protestar, inició su comparecencia reconociendo que había pedido perdón al colegiado «por una reacción que no ha estado bien». Destacaba el trabajo de sus jugadores «para equilibrar un partido muy difícil» y también «a la afición por empujar» algo que «nos ha ayudado a creer que lo podíamos conseguir». El entrenador logroñés explicó que su portero Kike Royo, «está consciente en el hospital» donde va a permanecer en observación tras perder el conocimiento al chocar contra Stuani.