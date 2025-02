«Llegar a la jornada 34 y que el Penya Ciutadella logre mantener la categoría y disfrutar una temporada más de ella». Este es el reto mayúsculo de Juan Cordero ‘Juanito’, quien casi contra todo pronóstico recibió el encargo de la directiva que preside Gabi Vilches de coger las riendas del equipo de Liga Nacional Juvenil cuando iba último y con muy malas sensaciones, revertir la delicada situación y empezar a remar para la permanencia.

‘Juanito’, que era ayudante ya en el equipo junto a Lluís Simonet, sustituyó al cesado Javi Ogazón cuando el equipo sumaba 9 puntos y algo más de un mes después, suman 21 y están, a día de hoy, fuera del descenso, incluso contando alguna caída balear de División de Honor. Gran conocedor de la entidad y de los chicos, el entrenador ciutadellenc ha cambiado la mentalidad de la plantilla y la ha dotado de convicción, además de, como él mismo nos señala hoy en «Es Diari», variar el sistema de juego.

Continuidad, con matices

«No me lo esperaba tras la decisión del club de la no continuidad de Ogazón y hay que decir que la primera opción no fui yo aunque como todo imagino que hay decisiones complicadas de tomar y finalmente la junta optó por mí, hasta final de temporada», señalaba ayer ‘Juanito’ tras una victoria de mucho mérito y peso en el feudo del rival directo, Ciutat de Palma (1-2). «Entrenar una categoría como esta siempre fue una ilusión y un objetivo como entrenador», relata el ‘míster’ azulado, muy feliz de la dinámica del grupo. «Buena, trabajan cada día como desde el día 1 en pretemporada con ganas e ilusión, si bien, cuando los resultados acompañan todo es más llevadero y se trabaja mejor», abunda el preparador, al que la propuesta, «no me supuso ningún problema aunque el reto ya lo acepté cuando Ogazón y Simonet me ofrecieron compartir con ellos este camino sabiendo de mi ilusión por la categoría».

Con la modestia por bandera en su reto más complejo desde que es entrenador en Son Marçal, Cordedo habla de sus pócimas para la metamorfosis del Penya. «No sabría, decir el equipo trabaja en la misma línea porque el trabajo que se hacía antes era bueno. Quizás sí que el equipo es más intenso sin balón y nuestro juego sea más directo; con ello no quiero decir que nos encanta tener el balón y la posesión pero repito, el equipo ya trabajaba bien desde tiempo atrás», reitera, de la etapa con Ogazón al frente. Un ‘Juanito’ que asegura que cuando cogió al Penya, «mentalmente tocados no estaban para mí; es muy difícil entrenar cada semana y que luego no se refleje en la clasificación todo el esfuerzo y trabajo, que es mucho», piensa en voz alta. «Lo que vemos en el marcador es con lo que nos quedamos y no vemos todo lo de detrás. El equipo sigue trabajando duro y al máximo para dar su mejor versión».

Fuera del descenso, el técnico del Municipal de Son Marçal habla de lo que deben hacer estos meses que quedan. «Trabajamos duro cada día para que la salvación sea una realidad y no una sensación; el equipo está ambicioso y sí, hemos logrado sumar 12 de los últimos 18 puntos, pero hay que seguir igual o mejor en una liga en la que te despistas un momento y te pasan por encima, lo que te lleva a una concentración máxima», avisa Cordero, mirando y haciendo cábalas para la permanencia. «Este año está en juego el papel del Baleares de División de Honor, que si baja implica que en vez de cuatro equipos que desciendan de la Balear serían cinco, lo que hace que esta liga esté tan competida y apretada, por arriba y por abajo, donde los equipos estamos entre 3-5 puntos y cada semana hay bailes en la tabla», visualiza el ‘míster’.

«Todos podemos ganar y perder contra cualquiera y esto hace que cada partido sea intenso y de ahí que puntuar sea importante», advierte, bromeando en qué deben hacer para salvarse. «Ganar todos los partidos que nos quedan, siendo ambicioso, que es complicado pero no imposible. Pero repito, es una liga muy apretada y no te puedes relajar. Por ahora nos hemos hecho fuertes en Son Mar¢al y la idea es continuar así a domicilio, puntuando siempre que sea posible», zanja ‘Juanito’ antes de dirigirse al Municipal para un nuevo entrenamiento del Penya juvenil.