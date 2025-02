La jugadora del FC Barcelona y de la Selección Española Alexia Putellas ha señalado que cuando Jennifer Hermoso le comentó que el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales le había dado un beso en el pasamanos del Mundial celebrado en Australia ella no le dio importancia y pensó que todo había sido «un malentendido».

Así se ha pronunciado este jueves en su declaración como testigo en la vista oral por la que Rubiales se enfrenta a 2 años y 6 meses de cárcel por presuntos delitos de agresión sexual y coacciones. También se sientan en el banquillo de los acusados el exdirector de la Selección española Albert Luque, el exseleccionador femenino Jorge Vilda y el exresponsable de Marketing de la Federación Rubén Rivera, para los que el Ministerio Público pide una condena de 1 año y 6 meses de cárcel por un delito de coacciones.

En este sentido, ha señalado que ella, cuando le comenta que le ha propinado un beso en la boca, le quitó importancia pensando que «era algo fortuito». Pero en el autobús, Hermoso, ha recordado, le dijo «'tía, es que es muy fuerte'». «Y le digo bueno, a ver yo qué sé, y me dice 'no, no lo has visto, (...)' entonces es cuando me enseña el vídeo y yo veo lo que realmente ha pasado, y entonces Jenni me dice 'es que no sé cómo se le ha ocurrido hacer eso, como se le ha pasado eso por la cabeza darme un beso'».

Ya en el avión de regreso a España, Putellas ha recordado a preguntas de la fiscal Marta Durántez que vio a su compañera «agobiada y llorando» y que trató desde el principio que disfrutara de la consecución del Mundial de Fútbol. «Intentamos desde el principio decirle que somos campeonas del mundo, y quitarle hierro al asunto, queríamos que no estuviera pendiente de las cosas que estaban pasando», ha recordado.

En Ibiza, donde viajaron algunas de las jugadoras para celebrar la victoria, entre ellas Jennifer Hermoso, Putellas vio que su compañera no estaba bien, que «no era Jenni». «Había momentos que intentábamos que estuviera alegre, pero me dijo incluso 'no sé qué hago aquí'». De hecho, ha recordado que antes de una ronda que realizaron por Ibiza para celebrar el título, Putellas pudo ver cómo se acercó a ella y se puso a llorar.

«'Que no puedo más tía'», recuerda que le dijo Hermoso. Durante la sesión de este jueves, cuando a Putellas se le preguntaba por una de las defensas sobre el episodio de Ibiza, cuando Luque intentó presuntamente acercarse a ella para hablar, el magistrado José Manuel Fernández-Prieto ha cortado el interrogatorio señalando que esas preguntas no tenían interés porque Putellas era testigo de referencia. «(Tenemos) la declaración de Jennifer (Hermoso) que es testigo directo y es clarísima, y no sé por qué seguimos dando la vuelta con testigos de referencia, para qué, para desacreditar lo que ha dicho la testigo principal», se ha preguntado el magistrado.