Dos entrenadores de la cantera, Iván Mercadal y Niet Taltavull, han cogido las riendas del Penya Ciutadella de manera temporal y como un ‘parche’, tras la repentina dimisión a finales de año del que fue durante una larga década director técnico del club del Municipal de Son Marçal, Lluís Simonet. Así lo confirmaba ayer a «Es Diari» el presidente del Penya, Gabi Vilches. Mercadal, que entrena un alevín, y Taltavull, que tiene en sus manos un infantil, «están llevando todo el tema de coordinación, horarios, jugadores, entrenadores, reuniones y demás. Están haciendo un gran trabajo y gracias a ellos dos las cosas están saliendo muy bien», señalaba ayer el máximo mandatario azulado.

Iván Mercadal es el que se encarga del campo de F7 y coordina los horarios de los partidos de campo pequeño– desde alevines incluidos a la ‘escoleta’– mientras que Taltavull, que lleva muchos años ya de técnico de formación en el club, se encarga y ocupa del campo grande (a partir de infantil) del F11, «sobre todo entrenadores y jugadores, para facilitar las cosas a los equipos y de paso coordina los jugadores que cada semana van con los juveniles u otras categorías», explicaba Vilches.

Intentó que Simonet se quedara

Una postura que se tuvo que tomar en plena temporada y cuando la mayoría de entrenadores están ya colocados en sus clubes. «Simonet se fue sin dejarnos mucho tiempo, ya que nos lo comunicó justo antes de Navidad y con las fiestas no se pudo adelantar nada», subrayaba el presidente, reconociendo a este diario que, «desde el día que Lluís nos dijo que se iba tuvimos un par de reuniones con él para ver si podíamos hacer algo para que continuara o, por lo menos, hasta final de temporada y no dejar a todos tirados, incluido jugadores y entrenadores». Cuando definitivamente dijo que no, el Penya empezó a contactar con gente de la casa, «que es lo que estamos haciendo desde que entramos», mientras buscan al futuro director técnico. «Desde el primer día el club se puso a trabajar; buscamos una persona que siga con los valores de nuestro club y con ganas de hacer cosas nuevas», dice, con los demás trabajos, asumidos por la directiva.