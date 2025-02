El juez exculpa de la causa a Miquel Bestard en el conflicto de la Mutua y decide el sobreseimiento en su caso

El juez que instruye la causa de la Mutua de futbolistas ha comunicado a Miquel Bestard, expresidente de la FFIB, que le aparta del caso y le exculpa al no hallar indicios de ninguna irregularidad y por lo tanto resuelve la situación de forma favorable para el que fuera máximo mandatario de la Federació. El magistrado le ha sobreseído del caso.

Bestard indica que «la causa que se había abierto por presuntas irregularidades en algunas mutualidades deportiva de fútbol se ha resuelto con el sobreseimiento de mi consideración como investigado Tras mi declaración por videoconferencia, el día 23 de enero, el juez decidió inmediatamente mi apartamiento de la causa».

En el escrito que Bestard ha remitido a los medios explica que «el juez entendió que mi relación con la mutualidad era jerárquica más que operativa ya que presidía como máximo responsable de la Federación Territorial de Fútbol, sin intervención directa de su gestión. Tampoco tuve relación alguna con las demás piezas procesales que se han conocido en el denominado caso Soule y que investigan en conjunto desde un juzgado de Madrid».

Bestard asegura que no ha querido hablar de la causa hasta que el sobreseimiento ha sido firme. «Tras 18 años como presidente de la FFIB, y algunos más como seleccionador y presidente del Comité de Entrenadores de Baleares, tú y tu medio sois testigos que siempre he procurado dar ejemplo de honestidad y transparencia. Dos años después de mi renuncia por jubilación me parecía totalmente injusto que se me relacionara con un caso de apropiación indebida. Creo que con el sobreseimiento inmediato inmediato de mi relación con la causa queda aclarado que mi gestión como presidente está totalmente al margen de cualquier irregularidad».

Miquel Bestard también asegura que «la rápida resolución del juez ha sido para mí una satisfacción». El propio mandatario manifestó la pasada semana tras su declaración ante el juez por videoconferencia que «todo quedaría en nada» en relación a su casusa tal y como así ha sucedido.