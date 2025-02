La abogada de Luis Rubiales, Olga Tubau, ha sostenido que lo que la jugadora comentó a sus compañeras sobre lo que le contestó al expresidente de la federación Española de Fútbol (RFEF) acerca de que le diera un beso fue «pues vale», lo que a su juicio implica que hubo consentimiento.

Así lo ha destacado la letrada de la defensa de Rubiales en su alegato final en el juicio en el que está siendo juzgado en la Audiencia Nacional por un delito de agresión sexual y coacciones a la jugadora Jennifer Hermoso, delito este último al que se enfrentan también otros tres exdirectivos de la Federación de fútbol. Tubau ha hecho referencia a un vídeo grabado en el vestuario cuando las jugadoras celebraban el triunfo en el Mundial, momento en el que, según ha apuntado, lo que se veía era «buen humor, alegría y cierta euforia», y respecto a los comentarios que sobre el beso hizo Hermoso a otras jugadoras ha precisado que, a su entender, lo que una de ellas le pregunta es «¿Qué has dicho?», a lo que Hermoso responde: «Pues vale».

Según ha resaltado la abogada, ese «pues vale» solo puede venir referido a una pregunta anterior, lo que avalaría que hubo consentimiento a ese beso que le dio Rubiales en la entrega de medallas tras alzarse con el campeonato del mundo en Sídney en 2023.

Ha añadido además que si realmente se quedó «en shock», como Hermoso relató en su declaración en el juicio, no se puede contestar «que vale», y ha considerado que el que dijera después que no le había gustado, «no es incompatible con haber consentido». «Puede no haberle gustado el propio contacto físico en ese escenario o la repercusión inmediata que tuvo en España y en otras partes del mundo ese beso», ha expuesto la defensa de Rubiales, para después precisar que el que no le gustase «no invalida el consentimiento, ni convierte esa conducta en un delito».