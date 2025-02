El entrenador del CD Migjorn, Biel Medina, se mostró satisfecho al final del encuentro por el esfuerzo realizado y porque a diferencia de otros partidos, tuvo recompensa. «Se ha confirmado todo el trabajo que veníamos haciendo y que no hacía justicia porque los pequeños errores nos perjudican mucho. Y en este partido nos ha vuelto a pasar, hemos marcado pero generamos tres o cuatro ocasiones muy claras y no acertamos. Los chicos han hecho un trabajo muy serio en un campo muy complicado y aunque a mí no me sorprende porque estoy en el día a día con ellos, si que nos reforzará a nivel mental».