El centrocampista inglés del Real Madrid Jude Bellingham ha sido sancionado este miércoles con dos partidos por el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) por una actitud de «menosprecio o desconsideración» al árbitro José Luis Munuera Montero por el comentario «fuck you» (que te jodan, en inglés) en el partido de Liga del pasado sábado ante el Osasuna en el Sadar.

El órgano disciplinario ha rechazado las alegaciones del Real Madrid, en las que aseguraba que Bellingham no dijo «fuck you», sino «fuck off» (joder), al entender que el vídeo y las pruebas periciales aportadas por la entidad que dirige Florentino Pérez no aclaran que su comentario fuera distinto al recogido por Munuera Montero, según la resolución publicada por la RFEF en su web.

Bellingham fue expulsado con roja directa en el minuto 40 por el colegiado andaluz, quien recogió en el acta lo sigueinte: «Por dirigirse a mí, estando a escasos metros, en los siguientes términos: 'Fuck you'».

En su petición de que se revocase la tarjeta roja, el conjunto blanco presentó pruebas videográficas y periciales para demostrar «de manera patente» el fallo de interpretación de Munuera Montero, por lo que no debía ser considerado un insulto.

También invocó las afirmaciones que el futbolista inglés hizo tras el partido de que «no pronunció ninguna expresión de menosprecio o insulto» y que su comentario «fuck off» «no supone insulto ni menosprecio al árbitro».

Según el Real Madrid, la expulsión se adoptó «basándose en un hecho que, de haberse entendido correctamente, habría conducido a una apreciación diferente».

Para el Comité de Disciplina, «no concurre ninguno de los supuestos que permitan apreciar un error material» y ni las imágenes ni las pruebas periciales aportadas por el Real Madrid «permiten llegar a la convicción inequívoca de que el jugador no pronunció la frase que le atribuye el acta, sino otra distinta».

En el caso del vídeo con el que la entidad madridista acompaña sus alegaciones, la resolución añade: «No permite apreciar el momento exacto en que el jugador pronuncia esta frase de modo completo, siendo imposible a juicio de este Comité apreciar la preposición que acompaña al verbo 'fuck'».

«Ante esta realidad, las pruebas periciales y el propio esfuerzo de interpretación que el club realiza sobre las mismas para construir su versión de lo realmente dicho resulta sin duda muy respetable, pero insuficiente para destruir la presunción de veracidad del acta arbitral», prosigue el fallo.

El Real Madrid aduce que el 5 de enero de 2024, en una acción protagonizada también por Bellingham, el Comité de Disciplina acreditó sobre la base de las pruebas videográficas y periciales que «si bien el árbitro de aquel partido consignó en el acta 'fuck you', tales pruebas evidenciaron posteriormente que en realidad el jugador dijo 'one, two, three, four, fuck', acreditándose con ello el error manifiesto».

En aquel supuesto, recuerda el órgano disciplinario, las imágenes que aportó el Real Madrid en sus alegaciones sí constataron «el error material manifiesto en el relato arbitral» y que no fue la expresión utilizada por el jugador, por lo que «no ocurrió lo que hizo constar en el acta».

Sin embargo, el Comité de Disciplina sostiene que «ha seguido el mismo criterio, pero en este caso, a diferencia del precedente invocado de 2024, ese mismo repetido visionado de las imágenes no permite llegar, más allá de toda duda, a la misma conclusión», por lo que no tiene en cuenta las imágenes aportadas.

«En base a todo lo anterior, entiende este Comité que los hechos recogidos en el acta resultan subsumibles en la infracción tipificada en el artículo 124 del Código Disciplinario de la RFEF, procediendo imponer, teniendo en cuenta las distintas circunstancias fácticas que se invocan, la sanción prevista en dicho precepto en su grado mínimo, de dos partidos», concluye la resolución para justificar el castigo de dos partidos.

En su pliego de alegaciones, el Real Madrid se apoya en el informe pericial de Jeremy Freeman, «perito de reconocida competencia en el ámbito de la lectura labial forense», como de David Hernanz de Lucas, «experto lingüista del habla inglesa».

Señala además que sobre la base del informe del perito lingüístico, las declaraciones públicas que hizo en 2018 el exfutbolista del Real Madrid Cristinao Ronaldo, de quien recuerda que «ejerció una amplia parte de su carrera profesional en Inglaterra», y «de los muchos profesionales en lengua inglesa», que la expresión «fuck off» es "de su uso común, entre otros colectivos, por los jugadores ingleses en los terrenos de juego, sin que ello conlleve sanción disciplinaria alguna por los árbitros al no ser una expresión ofensiva ni de menosprecio».

El Real Madrid tiene intención de recurrir ante el Comité de Apelación la sanción a Bellingham, que se perdería los partidos de Liga frente al Girona, el próximo domingo en el Santiago Bernabéu, y el Betis en el Benito Villamarín el 2 de marzo.

El Comité de Disciplina ha ratificado además la tarjeta amarilla que Munuera Montero sacó al entrenador madridista, Carlo Ancelotti, «por formular o realizar observaciones, gestos o reparos» al árbitro y/o sus asistentes.