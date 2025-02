Días de gloria para el jugador menorquín del Córdoba de la Segunda División, Xavi Sintes, quien ha visto como su situación en el equipo ha cambiado drásticamente y en positivo para sus intereses personales y, de rebote, para el club, ya que la metamorfosis ha ido de la mano. Sintes, llegado este verano al Estadio El Arcángel desde el Sevilla Atlético y sin experiencia superior a la Segunda RFEF, ha pasado de jugar apenas unos minutos residuales y combinándose entre el puesto de central y centrocampista, a ser titular indiscutible en la zaga cordobesa, en los esquemas de Iván Ania.

Xavi Sintes acumula tres meses seguidos en el once de gala del Córdoba y se ha convertido en uno de los indiscutibles en la buena marcha de la entidad, que pretende la permanencia cuanto antes mejor y la tiene más o menos encarrilada últimamente. Y el menorquín, consagrado ya de central, supo aprovechar en su momento las ausencias de los titulares contra el Almería para salir él y ya no soltar la titularidad.

Satisfacción máxima

El futbolista de Llucmaçanes, antes de ir a ejercitarse nuevamente para preparar el trascendental encuentro de este fin de semana ante el Racing de Ferrol, habló para «Es Diari», desde tierras andaluzas, mostrándose feliz por su traspaso al Córdoba. «Estoy muy contento, es un salto importante para mi carrera y me han dado la oportunidad de jugar a nivel profesional con un gran club como es el Córdoba y encima, en una ciudad preciosa, con un ambiente en el estadio increíble y la verdad que muy feliz aquí», expresaba, de primeras el ahora defensa. El menorquín hablaba ayer de pasar de tener minutos residuales a ser clave en el once titular cordobés. «Yo siempre he sido un jugador muy constante y a base de trabajo y esfuerzo he conseguido minutos. Sin decaer y estando fuerte mentalmente han llegado recompensas como son los minutos», expresa en voz alta el menorquín, cuya titularidad además ha supuesto la mejor racha del Córdoba esta temporada. «Muy contento sí, siempre que hay competición de por medio lo que buscas es ganar y de momento estamos en buen camino y tenemos que conseguir el objetivo de los 50 puntos», avisa el insular, pensando en la permanencia en la exigente Segunda División.

Xavi Sintes habló también del gran salto que supone jugar en LaLiga Hypermotion. «Hay un cambio sobre todo con la penalización de los pequeños errores, a la mínima que hay un fallo te penalizan. También la velocidad de toma de decisión es mucho más rápida y la gente es más precisa. Lo llevo bien, aprendiendo día a día y con muchas ganas de ir a más», señalaba el blanquiverde, en una Segunda División cuya competición es, «dura y cualquier equipo puede vencer en cualquier estadio y siempre hay poca diferencia de puntos en toda la clasificación y por eso es tan dura», prosigue Sintes, quien habla de desafíos hasta junio. «El reto es conseguir el objetivo colectivo e individualmente seguir sumando minutos y ayudando al equipo en todo momento; la temporada está yendo muy bien porque estamos en el buen camino para lograr los objetivos», cerraba ayer.