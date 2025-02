Apenas tres días tardó el Comité de Apelación de la Federació de Futbol de les Illes Balears a tumbar el recurso que el Ciutadella CE presentó ante la sanción que le impuso el Comite de Competición de la FFIB de tres partidos de su equipo Cadete B a puerta cerrada como local, como consecuencia de la trifulca protagonizada en el Municipal de Es Castell con el cadete del Atlético Villacarlos. Sin embargo, el club que preside Francesc Cavaller sigue viendo desproporcionada e injusta la sanción a su equipo y este jueves mismo enviará un último recurso- el comodín definitivo ya para la entidad de ponent- ante el Tribunal Balear de l’Esport.

A pesar de que el cadete del Ciutadella CE ya ha cumplido uno de los tres encuentros a puerta cerrada que debe disputar de local en el Municipal de Sant Antoni, el nuevo club de fútbol busca que se haga justicia y argumentan a ES DIARI su nuevo recurso ante el Tribunal Balear de l’Esport.

«Falta de proporcionalidad en las sanciones a cada club. Se ve claramente por los vídeos que nuestros jugadores se decantan de toda la tangana y no somos agresores, sino agredidos», señalan desde el Ciutadella. En palabras del club y a partir de lo que sus servicios jurídicos exponen a la junta directiva ciutadellenca, «los vídeos según la Federació no tienen validez como atenuantes, visto que nuestros jugadores se inhiben de entrar en conflictos, y en cambio sí tienen validez para sancionar a los jugadores rivales, puesto que el árbitro no puso estas agresiones en acta», cuentan a este diario en el Ciutadella, donde también cuestionan, siempre asesorados por su gabinete de abogados, «la opinión del árbitro, que interpreta que nuestra madre no entra a llevarse su hijo que estaba siendo agredido por dos jugadores (se puede ver en los vídeos), sino que entró con intencionalidad de agredir. El árbitro no puede saber lo que pasaba en la cabeza de esta madre cuando entró en el campo, que, contrariamente como dice el árbitro, ya estaba lleno de gente y también se puede apreciar en los vídeos», abunda el Ciutadella.

Aparte, para cerrar el capítulo con el que piden justicia como última instancia ya a Palma, añade el club que, según ellos, «hay unos defectos de forma a la resolución federativa. El principal es que se aplica la máxima sentencia posible según el código disciplinario y se tiene que dar una explicación del motivo porque se aplica el máximo y no la mínima. Cuando se aplica la mínima no hace falta explicación pero si se aplica gradualmente al alza se tienen que dar los motivos», cierran.