El Real Madrid toma ventaja

El Real Madrid venció este miércoles por 0-1 ante la Real Sociedad en la semifinal de la Copa del Rey 2024-2025, gracias a un gol del brasileño Endrick en la primera parte, en un duelo en el que tiraron de puntería, frente a un conjunto vasco que gozó de más oportunidades y viaja al Santiago Bernabéu por detrás, aunque con opciones. Tras el festival de goles y fútbol de este martes en la otra semifinal entre FC Barcelona y Atlético de Madrid (4-4), el partido en el Reale Arena no fue tan brillante y solo se vio un gol. Endrick, que ya acumula cuatro tantos en la Copa del Rey, adelantó a los suyos en la primera mitad en una contra definiendo de maravilla ante Alex Remiro, un 0-1 que no se movió del marcador en los 80 minutos restantes.

Y no fue porque la Real, que sumaba cinco triunfos seguidos en casa, no lo intentó, pero su pólvora estaba mojada. Los Mikel Oyarzabal, Ander Barrenetxea, Take Kubo y compañía se toparon un acertado Andriy Lunin y un Real Madrid muy serio atrás, pese a las rotaciones. Carlo Ancelotti se preocupó de proteger la renta para viajar al siempre fuerte Santiago Bernabéu por delante, obligando ahora a los vascos a remontar en el feudo madridista para avanzar a la deseada final de La Cartuja.

El equipo vasco imprimió la tensión e intensidad esperadas, ante un Real Madrid con demasiados errores en la construcción, sobre todo, un Eduardo Camavinga que tomó un par de malas decisiones que le pudo costar a su equipo el 1-0. Avisó Take Kubo en un mano a mano tras una buena pared en la frontal, pero Andriy Lunin aguantó bien y despejó el balón. Mientras, nada en ataque del Real Madrid, solo con la referencia de Endrick como '9'.

Los dos equipos se reforzaron en los contragolpes, con un conjunto madridista protegido en su bloque medio-bajo. Y en una de esas salidas rápidas, pillando fuera de sitio a los de Imanol Alguacil, Jude Bellingham se inventó un envío largo teledirigido leyendo el buen desmarque de Endrick, que solo tuvo que acomodarse el esférico para definir con el exterior de su bota izquierda y poner por delante a los suyos, arreglando un mal arranque.

Con el gol, el Real Madrid dio un paso atrás y estuvo cerca de pagarlo tras una jugada algo embarullada. El balón le llegó a Mikel Oyarzabal en el área, regateó a un blando Aurélien Tchouameni, pero su disparo, sin tensión, lo adivinó bien Lunin. La réplica madridista llegó rápido a la contra, esta vez con 'Vini' como protagonista, pero el remate cruzado del brasileño lo paró bien Álex Remiro.

Pasada la media hora de juego, minutos de tanteo de ambos equipos sin ocasiones claras, hasta que Barrenetxea recibió en la izquierda y recortó hacia dentro para sacarse un latigazo y probar a Lunin, que sacó una buena mano al palo largo, en otra ocasión para los 'txuri urdin' que se fue al limbo. Sin más goles ante del descanso, el partido se extendió hasta el 52 porque el árbitro pidió que por megafonía activaran el protocolo contra el racismo por unos cánticos desde la grada.

Y la segunda mitad empezó como la primera, con la Real volcada y rozando el gol. En esta ocasión, fue Oyarzabal quien remató en el área pequeña a envío medido de 'Barrene', pero se encontró con Lunin, que también despejó el disparo de Kubo en el rechace. Descontrol en el Reale Arena en el que el Real Madrid pudo rascar un valioso 0-2, pero Endrick mandó al larguero el esférico con un golpeo potente que hubiera sido su doblete.

El Real Madrid, con una ventaja escasa, empezó a jugar con fuego, con la Real creciendo gracias a sus dos extremos muy incisivos. Pasada la hora de partido, los vascos sumaban seis remates a puerta y seguían sin el premio del gol, mientras Lucas Vázquez, recambio del amonestado Raúl Asencio, pudo dar tranquilidad a su equipo con un disparo cruzado con la izquierda dentro del área que se marchó alto.

La más clara de los locales llegó en un error de Antonio Rüdiger, con un pase muy corto hacia el portero que atrapó Oyarzabal, pero llegó a tiempo Tchouameni para taponar el disparo. Aviso contra la desconcentración de un Real Madrid que empezaba a bajar la intensidad. Ancelotti se percató y dio entrada a David Alaba por Endrick, en una claro mensaje de proteger la renta y fortalecer la zaga.

La Real no apretó tanto en los minutos finales, incluso el Real Madrid pudo celebrar el 0-2 con ocasiones de Bellingham, por partida doble, y de Tchouameni, a la salida de un córner. Victoria por la mínima de los blancos que dan el primer paso hacia la final de Sevilla, antes de visitar al Real Betis en Liga, mientras los vascos viajan a Barcelona para enfrentarse al FC Barcelona.