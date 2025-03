Contento por la victoria pero decepcionado por no haber podido ganar el average particular al Binissalem, Miquel Capó se daba por satisfecho con los tres puntos «viendo los resultados que se están dando y lo que queda por delante». A su juicio, el Mercadal hizo «una muy buena primera parte en la que se produjeron «todas aquellas cosas previstas». «Hemos trabajado bien, estando juntos en defensa y evitando contraataques», afirma el técnico. A la vuelta de vestuarios, los rojiblancos tardaron unos minutos en «entrar en el partido», pero se volvieron a asentar enseguida. «Nos ha faltado tener un poquito más la pelota para no entrar en ese ida y vuelta», admite Capó, cuyos cambios dieron «aire a la hora de presionar».

Pese al momento de euforia, el preparador rojiblanco llama a la calma. «Ahora nos vienen unos partidos muy complicados con los de arriba, a los que debemos intentar sacar el máximo de puntos para seguir alejándonos del descenso», concluye.