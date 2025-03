El menorquín suma ya 35 primaveras aunque él mismo se define como un jugador, «que me siento muy bien físicamente y sobre todo tengo muchas ganas y hambre, que son los aspectos que me mueven», habla públicamente Martínez. «La realidad es que me encuentro bien, personalmente dimos el paso de regresar a casa y estoy con mucha ilusión y es un reto personal muy importante volver como mínimo a la Primera RFEF», asegura un ambicioso Rubén, desde tierras catalanas.

«Esta es mi máxima motivación a día de hoy, independientemente de lo que me quede de fútbol, que espero que aún sea mucho pero no puedo dejar partidos porque queda menos que más y toca disfrutarlo, por difícil que sea ahora», abunda, entendiendo a la afición, «que esté descontenta de cómo vamos en la clasificación pero seguiremos dando el 100%».