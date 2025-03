El entrenador mahonés del CE Mercadal, Miquel Capó, se mostró contrariado al término del encuentro disputado en Porreres por el resultado y por algunos aspectos de su equipo en este último encuentro. «Hemos sido superiores pero no hemos sido nosotros, no hemos competido», reconoció el preparador rojiblanco, añadiendo que «a nivel individual son mejores que nosotros pero en acciones como el dos contra uno, los rebotes o las segundas jugadas, no hemos puesto lo que hacía falta, nos ha faltdo ese punto», lamentaba Capó tras el partido en tierras mallorquinas. El preparador mahonés reconoció el cambio positivo del equipo desde la derrota cosechada en Inca pero ayer– hoy para el lector– afirmó que «no hemos tenido continuidad con el balón, no hemos tenido opciones de poder llegar y finalizar; tenemos que dar un paso adelante para competir con los de arriba».