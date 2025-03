César Muñoz cambia el Ferreries por el Deportivo Ucrania de Perú

«Nuevo reto», exclama este sábado a este diario y ya desde Perú el hasta ahora delantero del CE Ferreries de División de Honor, César Muñoz. El joven ariete de 20 años ha dado carpetazo a su periplo azulgrana y se ha comprometido hasta final de temporada con el Deportivo Ucrania de Perú, en la tercera categoría del país. Muñoz, con nacionalidad española y peruana y con pasado en el AD Mérida, Penya Ciutadella y Sporting Cristal sudamericano, viajó la semana pasada a Perú y ya se ejercita y debutará con el Ucrania ya en el Estadio IPD de Nueva Cajamarca.

César Muñoz deja el Ferreries y jugará en este equipo de la Tercera División de Perú, a las órdenes de Carlos López. Ya en tierras peruanas el menorquín habló para Los Chumas NC, medio local en el que reconoció sentirse, «bien ante esta experiencia nueva. Vine para ayudar al equipo y me han acogido muy bien», reconocía el jugador ofensivo al que ya llaman ‘El Español’.

«Es una bonita oportunidad la que se me ha ofrecido en el Ucrania. Me considero un jugador delantero pero puedo ser polivalente en el campo. Puedo ayudar tanto en las bandas como arriba, de media punta o donde sea», se autoanaliza. «Lo daré todo cuando juegue y ya he hablado con el ‘míster’; me gusta son entrenamientos intensos, además del clima que tenemos aquí en Perú».