El Mercadal paga la falta de gol en Calvià

El entrenador del CE Mercadal, Miquel Capó, se mostró enfadado al término del encuentro, por el resultado y por la sequía que exhibe el equipo en las últimas jornadas. «Cuando los resultados no llegan, quiere decir que algo no hacemos bien, la liga es muy competida y depende pequeños detalles pero ahora mismo no los controlamos», aseguró. El mahonés añadió que «nos ha faltado querer el balón y apretar arriba, porque cuando lo hemos hecho, hemos dominado el partido, hambre de gol y ganas de querer ganar el partido».