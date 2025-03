Pere Vadell cumple 1.000 partidos como entrenador: «Me parece injusto lo de que no juego a fútbol»

Imposible hablar del fútbol menorquín de las últimas décadas sin hacerlo de uno de sus entrenadores más codiciados y respetados en Menorca como lo es él, a día de hoy, preparador de la UD Mahón de la División de Honor menorquina, Pere Vadell (Es Mercadal, 62 años). El mercadalenc ha sido estos últimos 20 años un hombre de trofeos y de ascensos, acumulando un sinfín de títulos por donde ha pasado. Y este pasado sábado, Vadell llegó a la impresionante cifra de los 1.000 partidos como entrenador de fútbol, después de 31 años en los banquillos y de forma ininterrumpida. El ‘míster’ unionista, a punto de cumplir 63 años, batalla por dejar al club del Municipal de San Carlos en lo más alto, mientras con «Es Diari», rememora su dilatada trayectoria de estas tres décadas y millar de encuentros dirigidos.

Sin dejar claro en absoluto si este podría ser o no su último año en los banquillos, Pere Vadell– siempre con su exquisito respeto y galantería– repasa con este diario estos 31 años, con los muchos pros y los pocos contras que le ha deparado toda una vida en la banda de diferentes clubes de Menorca. Vadell, puro genio y figura, dentro y fuera de los terrenos de juego.

Lo primero que me viene a la cabeza, ¿llevaba usted los números para saber de esta importante cifra o ha tenido al lado a la Associació Històrica del Futbol Menorquí?

—Sí, si te soy sincero, la realidad es que siempre lo he estado contando, tanto las temporadas en activo como entrenador, como victorias, empates, goles a favor y en contra, derrotas y demás apartados. Y a parte, así es, el señor Paco Perea y la asociación histórica del fútbol insular me han ayudado.

Son 1.000 partidos en los banquillos. ¿Ha estado alguna temporada en el paro futbolístico o no?

—Como entrenador pienso que acumulo ya 31 temporadas pero sí, han sido de manera siempre ininterrumpida, sin ningún año parado.

Míster’, mil partidos, ¿qué le pasó por la cabeza el sábado en el Municipal de Sant Bartomeu?

—Debo reconocer que se trata de una cifra bonita y redonda pero lo sentí y viví como un partido más en Ferreries.

¿Había imaginado nunca llegar a los cuatro dígitos cuando debutó en los banquillos?

—La verdad es que no creía durar tanto pero estoy muy contento y orgulloso en todos los equipos que he entrenado durante estos más de 30 años como entrenador.

La pregunta del millón, tras estas tres décadas de ‘míster’, si tuviera que quedarse con el mejor año o momento, ¿con qué temporada se queda?

— Todos los siete títulos de Liga y los tres ascensos a Tercera División son recuerdos muy bonitos pero me quedaría las dos ligas y los dos ascensos del Atlético Villacarlos y el debut en Tercera con el CE Alaior. En aquellos tiempos Los Pinos era una caldera, los años 2007-2009. El triplete con el Norteño, con la Copa, Liga y Ascenso fue muy emocionante por lo inesperado (2009-2011). O en la 2015-2016, mantenernos con el Penya Ciutadella en Tercera División, ganando en casa a equipos como Formentera, Mallorca B, Peña Santa Eulàlia, Mercadal, Constància o Binisalem, entre otros.

Le veo pensativo, como si se dejara algo en el tintero...

—Y el año del ascenso que ganamos todos los partidos de la competición, quedando invictos en el curso, sin ceder ni tan solo un empate.

Por contra, el peor momento de su meteórica carrera como entrenador...

—El cese como entrenador del CE Mercadal; estábamos cerca de los 30 puntos, nos faltaban cuatro victorias para la salvación y estábamos en febrero todavía. Pienso sinceramente que lo hubiésemos conseguido, a pesar de que descendían siete equipos aquella temporada.

Para Pere Vadell, ¿cuáles cree que han sido sus secretos para mantenerse 1.000 partidos y 31 años en los banquillos menorquines?

—La pasión por el fútbol y empatía en el entorno de todos los clubs en los que he estado, tanto con los propios jugadores, como con directivos, empleados, afición y prensa.

Del fútbol que usted empezó a dirigir en los años 90 al actual, ¿en qué ha variado principalmente?

—Sin duda, las superficies de los campos de fútbol, pasando de tierra a césped. Y además, a día de hoy el fútbol es más técnico en todos los conceptos. Por ejemplo en los banquillos mismos, con técnicos especializados y las nuevas tecnologías ya muy presentes en nuestro deporte.

Entramos en la recta final de esta temporada, con Mercadal y Migjorn batallando en Tercera RFEF y cinco equipos pujando en la División de Honor menorquina, entre ellos, el suyo. ¿Cree que volveremos a tener en la Isla a cuatro o cinco equipos en la categoría nacional?

—Si tengo que ser sincero, en estos momentos actuales creo que es muy difícil ver y protagonizar en Menorca lo que vivimos aquella temporada 2010-2011, con el Sporting Mahonés en Segunda División B y en Tercera, Alaior, Ferreries, Mercadal y Norteño.

Dentro de las decenas de jugadores que ha dirigido y a los que se ha enfrentado en tantos años, díganos algunos nombres propios, a ver...

—Destacaría muchísimos, a los que les tengo un gran aprecio y respeto, pero creo que con Llonga– ahora en el Migjorn– y Guiem Martí– jugador de la Unión– he tenido una afinidad especial.

A los que dicen que usted como entrenador no juega al fútbol, con todo lo que ha logrado, ¿qué les diría desde este diario?

—Siempre me ha parecido injusto porque las siete veces que hemos sido campeones hemos quedado como máximos goleadores. Lo que sí siempre he tenido claro es que los objetivos son diferentes en cada club. O sea, si los retos pasan por la salvación y tienes plantillas cortas, pocos recursos y no puedes ir a un intercambio de golpes, si quieres competir, te tienes que defender. Creo honradamente que el entrenador es el que se tiene que amoldar al club al que esté dirigiendo.

Otra de las preguntas que nos hacemos, ¿queda Pere Vadell para rato en los banquillos de fútbol insulares?

—(Suspiros y silencio). Ahora mismo no lo sé, no sabría contestar a esta pregunta... Estoy muy agradecido a la UD Mahón, un gran club. Pero de momento no sé si seguiré ni, independientemente de si sigo o no en la Unión, si lo haré en el fútbol porque cumplo ya 63 años (risas). Lo que si sé de momento es que se presenta un final de Liga apasionante.

En Menorca estamos viviendo un cambio generacional en las bandas, con muchos entrenadores de la ‘nueva escuela’. ¿Cómo los ve y qué les aconsejaría como el veterano de la clase?

—Es una realidad este cambio y la verdad es que veo a los nuevos técnicos muy preparados en la Isla. ¿Un consejo? Muy claro, que sean siempre ellos mismos en el fútbol.

Díganos entrenador, a lo largo de estos 1.000 partidos y 31 años de momento como técnico, ¿qué ha aprendido principalmente?

—Lo mejor del fútbol para mí ha sido, sin duda, algunas de las personas que conoces y las vivencias del día a día que te otorga este deporte. En todos los clubs en los que he estado, de todos, he aprendido.

La última, centrados en el aquí y ahora, la División de Honor 2024-45 en la que usted dirige a la UD Mahón. ¿Cómo piensa que acabará?

—Creo que los cinco primeros clasificados en estos momentos tienen muchas posibilidades reales, pues quedan muchos cruces entre nosotros.

Hemos acabado, ¿se acuerda de nadie ahora mismo?

—Mi sincero agradecimiento a todas las juntas directivas y a todos mis segundos entrenadores con los que he tenido la suerte de trabajar con ellos durante estos años y en los diferentes clubes: Toni Mora, Jaume Florit, Pons Caules, Joan Orfila, Tonio Barber, Lluís Simonet, Pere Genestar y Ernest Vadell.