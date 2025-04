El fútbol menorquín afronta un final de temporada taquicárdico en Tercera y Liga Juvenil

Día 1 de abril y no, no es broma, pese a que celebremos el tradicional ‘Dia d’enganar’. A día de hoy la situación que ofrece el panorama futbolístico de Menorca en lo que se refiere a los representantes en las categorías nacionales­– Tercera RFEF y Liga Nacional Juvenil– no es ni mucho menos para lanzar las campanas al vuelo y menos todavía invita al optimismo. Y es que cuando queda apenas un mes y medio para el cierre de este curso 2024-25, merodea en la Isla una seria amenaza de poder quedarnos sin equipo representante en Tercera y con solo dos insulares en la Liga Nacional Juvenil. Y a pesar de que se depende de sí mismo, no es un extremo ni mucho menos exagerado.

En Tercera RFEF, el consumado ya descenso oficial del Mallorca B de la Segunda RFEF y el más que posible de la Peña Deportiva Santa Eulàlia– a 8 puntos de la salvación cuando solo quedan ya 15 en juego– han complicado incluso la existencia al CE Mercadal, que a inicio de curso se las prometía felices y que tras meses en tierra de nadie, en el ecuador de la tabla y sin dar un paso adelante, ve amenazar ahora su integridad física. CD Migjorn Por una parte, el sueño del CD Migjorn de hacer historia y jugar en la categoría nacional entra en su recta final de esta temporada 2024-25 para el recuerdo en el Municipal de Los Nogales y con el descenso virtual desde hace semanas, el matemático es prácticamente una realidad. Los de Biel Medina, que nunca han dejado de mirar de cara a la categoría, tienen solo 12 puntos y quedan 18 en juego, más los 3 del aplazado ante el Santanyí. O sea, que cuando el Santa Eulàlia diga adiós a la Segunda RFEF, lo arrastrará ya numéricamente a la Regional, a la que bajarían cinco equipos finalmente. O sea, en una carambola tan utópica como inverosímil, debiendo ganarlo todo y que el Collerense, con el que tiene el ‘average’ perdido, no ganar nada. CE Mercadal Donde se han metido en un verdadero infierno casi sin quererlo es en el Municipal de Sant Martí. La falta de ‘punch’ para dar un paso adelante, la alarmante falta de gol de cara a la portería rival y el escaso bagaje de los foráneos– a pesar del rigor y seriedad mostrados en general todo el curso por parte de los de Miquel Capó– les han condenado a un final de liga taquicárdico para salvarse. El Mercadal suma 34 puntos, por lo que se encuentra a dos puntos solo del descenso– contando ya al bajado Mallorca B– y a uno si también bajase el Santa Eulàlia. Además, los rojiblancos tienen dos salidas fundamentales ahora seguidas, ante Llosetense, con el que están empatados a 34 y al Collerense, justo por detrás con un solo punto menos. Si bien es cierto el sentimiento generalizado desde hace algunas semanas era el de que la situación en el Municipal de Sant Martí era de un control absoluto, la realidad que impera a día de hoy es otra y de ellos son conscientes en la junta directiva que preside desde esta misma temporada, Toni Ramon. En palabras del presidente rojiblanco y de cara a la salvación mercadalenca un curso más en la Tercera RFEF, el mandatario se ve «moderadamente optimista y estoy convencido de que el equipo está preparador para salvarse», exclamaba de primeras un Ramon convencido de que el curso 2025-26 el Mercadal jugará de nuevo en categoría nacional. Ramon, nuevo en el cargo pese a llevar toda la vida prácticamente ‘metido’ en la entidad de Es Mercadal, hablaba de la situación actual del equipo tras el empate 1-1 ante la Penya Independent y sobre todo, de cara a lo que les viene todavía a los de Miquel Capó, hasta la jornada final. «El Independiente pienso que juega otra liga. ¿Presión? Pienso que si hemos salido en vida de jugar 20 encuentros seguidos fuera de casa, toda presión es poca», exclama un presidente del Mercadal que tiene muy claro qué hacer para salvarse. «Ganar, ganar y ganar. Y sí, estamos totalmente con el equipo y por encima de todo con el cuerpo técnico que dirige Miquel Capó», quiso espetar, por si las dudas, echando el guante al entrenador, en ningún momento cuestionado por la junta directiva y pese al sentir de muchos aficionados de que se debería estar mucho más arriba y con la permanencia más que apalabrada. Penya Ciutadella En Liga Nacional Juvenil, con el Atlètic Balears descendido de la División de Honor, serán cinco los descensos de Liga Nacional. Con el CE Ferreries virtualmente salvado con 38 puntos– con 18 tan solo ya por jugarse–, es el Penya Ciutadella quien se ha complicado la vida. Tras un inicio muy malo, la llegada de Juan Cordero ha sido balsámica para creer en la salvación en Ciutadella, tras remar semanas en contra; sin embargo, de dolorosa derrota del sábado en casa ante el rival directo, Santa Catalina, deja a los azulados a 5 puntos de la permanencia. Aunque el calendario del cuadro de Cordero no es del todo malo, los ciutadellencs deberán asegurar en casa e ir a sumar fuera. A pesar de lo delicado de la situación y de ver cómo se escapaban este pasado sábado tres puntos muy importantes del Municipal de Son Marçal, en el Penya Ciutadella impera la esperanza en acabar sacándolo adelante y la confianza en sus protagonistas. El propio presidente azulado, Gabi Vilches, señalaba ayer a «Es Diari» sentirse convencido de que seguirán un año más en la Liga Nacional Juvenil. «Sí soy optimista y pienso que nos salvaremos», señalaba este lunes, lamentándose de la derrota última contra el Santa Catalina mallorquín. «La verdad es que fue una lástima y encima el 1-2 en claro fuera juego y después nos anulan el 2-2 con muchas dudas se si era o no fuera de juego», lamentaba. Vilches, preguntado por lo delicado de la situación y si la exigencia del momento puede afectar o no al equipo de ‘Juanito’ Cordero, fue contundente. «La presión nos pesa a todos, los chicos por suerte lo están llevando muy bien y estamos sorprendidos de la actitud que nos muestran y el saber estar en esta situación complicada», se congratulaba Vilches, máximo mandatario peñista. Un ‘presi’ que habla en voz alta de las posibles claves para lograr una épica permanencia en este apretado grupo balear y después que el año pasado– a pesar de una brillante primera vuelta– ya la lograran también de manera matemática en la penúltima jornada liguera. «Lo más importante creo que es sacar los puntos de casa y rascar alguno de fuera y sobre todo seguir con la actitud que están teniendo los jugadores, tanto los del Juvenil Nacional como los del Juvenil Preferente que están aportando mucho al equipo», cerraba un Vilches convencido de un final feliz. UD Mahón Por la parte alta, el sueño en Maó de alcanzar la División de Honor parece complicarse las últimas semanas; más, tras tropezar ante el Constància (4-1). Los unionistas se quedan con 48 puntos, empatados con Pla de Na Tesa y a 6 de la Penya Arrabal, equipo que hoy lograría el ascenso.