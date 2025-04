El Real Madrid se mete en la final de la Copa del Rey

El Real Madrid se clasificó para disputar la final de la Copa del Rey tras eliminar a la Real Sociedad en un gran partido que acabó con empate a cuatro goles, pero que gol de ventaja que llevaba de la ida permitió al conjunto blanco meterse en la gran cita copera. En la primera parte el Real Madrid no terminó de encontrarse cómodo, de hecho durante muchos minutos del encuentro el conjunto blanco ofrecía más dudas que certezas en su juego y la Real, poco a poco con menos presión y más acierto iba ganando metros. Al cuarto de hora llegó el primero del conjunto donostiarra. Barrenetxea aprovechó un espació enorme del Madrid por la derecha y aprovechó para llegar al área y batir a Lunin con un disparo que se coló por entre las piernas de Lunin. El público lo pagó con Lucas Vázquez, que no estuvo acertado en la acción defensiva.

La reacción no tardó en llegar y en dos ocasiones Bellingham y en una Rodrigo avisaron ante la meta de Remiro. Y del aviso a la certeza y al empate en el partido. Vinicius entró en jugo por banda para meter un balón al espacio a Endrick, que en el mano a mano con el portero no falló y anotó el uno a uno. El tanto entonó al Madrid y puso en guardia a la Real. Hasta el decanso el marcador no volvería a moverse.

Y en la segunda parte sucedió todo de golpe prácticamente a partir del minuto 72 cuando el encuentro se volvió loco. Mbappé había entrado al campo por Endrick y empezó a tener protagonismo con y sin balón. Pero también lo tuvo la Real con un Take Kubo muy activo por su banda. Y quien rompió el empate fue precisamente el equipo vasco con dos goles casi seguidos. A los 72 minutos Pablo Marín se zafó de Camavinga, apuró hasta línea de fondo y su centro raso lo interceptó Alaba marcado en propia puerta.

El Madrid quedó en blanco y sin capacidad de reacción encajó otro tanto gracias al acierto de Oyarzabal a los 80 minutos. El internacional recibió de nuevo un balón de Kubo y el chut final encontró de nuevo la colaboración de Alaba para acabar el balón en la meta de Lunin.

Pero con todo perdido el Madrid aceleró e inclinó el campo a su favor. Fue el Madrid de rayos y truenos y Bellingham de un disparo al interior del área y Tchouameni de cabeza volvieron a poner por delante al Madrid con empate a trés más el tanto de la ida. Pero la fe mueve montañas y la Real apuró en el descuento para anotar el cuarto gracias al acierto otra vez de Oyarzabal. El partido se fue a la prórroga. Y en el segundo tiempo Rudiger, a la salida de un corner, anotó el empate a cuatro.