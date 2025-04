El Mercadal se deja tres puntos muy importantes en Lloseta

El técnico del Mercadal, Miquel Capó, analizaba a posteriori una derrota que reflejaba un muy mal partido de los suyos. «No ha sido nuestro mejor partido, la verdad. Hacía semanas que no jugábamos un partido tan malo como este», reconocía con dureza el preparador mahonés. «El equipo no ha competido como tenía que hacerlo y si no damos un paso adelante, no cumpliremos el objetivo», admitía sin tapujos.

En lo que se refiere al desarrollo del choque, Capó no se mostraba satisfecho con la primera mitad de su equipo. «Hemos hecho una primera parte no muy buena, pero aún así ha sido igualada», comentaba. «Justo empezó la segunda, encajamos un gol y hemos tenido que dar un paso adelante y abrirnos algo más», explicaba.

El cuadro menorquín acabaría pagando esta exposición con un segundo gol local. «El equipo ha seguido luchando y hemos conseguido hacer el 2-1, pero en otro contraataque nos ha caído el 3-1», sentenciaba.