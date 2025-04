Andreu Pons: «A nivel personal mi objetivo es volver a Tercera»

El duro mazazo del pasado sábado en el Municipal de Los Nogales con la injusta derrota del CD Migjorn ante la PE Sant Jordi por 1-2 puso de reflejo y manifiesto dos aspectos. El primero y más evidente– y con consecuencias deportivas– fue el descenso ya matemático de los verdiblancos de Tercera RFEF a División de Honor, a un mes del cierre liguero. Su derrota le deja a 19 puntos de la salvación, con 18 en juego (incluido el aplazado con el Santanyí). Y además, este último partido fue uno más de los que los de Biel Medina han tenido a tocar y se les ha acabado escapando de las manos.

Bueno presidente, ya es matemático el descenso a División de Honor del Migjorn. Lo primero que nos viene a la cabeza, ¿ha merecido la pena?

—Rotundamente sí, no me arrepiento de la decisión del club de aceptar jugar en Tercera RFEF. Creo que hubiese sido absurdo renunciar a lo que conseguimos en el campo; además de ser un castigo para los jugadores que lo lograron. Lo volvería a hacer, siempre que el socio volviese a apoyarnos.

A pesar del farolillo rojo, la realidad es que a excepción de algún partido, el equipo ha competido de tú a tú...

—Es que es eso. Sinceramente, no siento que hayamos estado tan lejos de hacer un mejor papel numéricamente hablando. El Migjorn, ¿cuántos partidos hemos perdido por un gol?

Descenso consumado aparte, ¿de qué se siente más orgulloso de este año?

—De la actitud de la afición. He tenido la suerte de ir a varios partidos fuera de casa y en ningún sitio me he encontrado una afición tan pendiente y que empuje tanto como la nuestra. ¿En qué campo yendo colistas verás a la afición que tenemos en Los Nogales? Creo que es nuestro mejor activo en el CD Migjorn.

Semana a semana Biel Medina hablaba de pequeños detalles, tras los partidos, ¿la Tercera RFEF no te perdona ni el más mínimo error no?

—No, así es. Cometes un error y ya es gol. Para mí la diferencia con la División de Honor es el físico. En Tercera RFEF controlas y ya tienes a dos presionando.

Llegado el caso, ¿volvería a aceptar un ascenso a Tercera tras este año de experiencia?

—Sin dudarlo. De hecho es mi objetivo personal, quiero volver a subir. Si se llega el caso lo haríamos mejor con la experiencia adquirida este año, donde hemos sido bastante novatos; pagamos la inexperiencia.

¿Nunca se llegaron a plantear cambiar de entrenador aunque fuera como revulsivo?

—Nunca. Biel solo saldrá del club si él decide irse; creemos en su trabajo y compromiso con el Migjorn y no hay mejor técnico para nuestro proyecto.

Ni echar la casa por la ventana con fichajes...

—Tampoco nos pareció conveniente, nuestra premisa siempre fue que el club exista después de jugar en Tercera. ¿Cuántos clubs han tenido problemas económicos después de pasar por la categoría? El club tiene que seguir compitiendo después de nuestro paso.

Dijeron que era un sueño para disfrutar, pese a los números, ¿ha sido así?

—Y creo que lo ha sido. El público ha seguido viniendo al campo a pesar de los resultados, el claro ejemplo de ello.

Quedan algunos encuentros, ¿a disfrutarlos no?

—Sin duda, ya sin la presión de la clasificación, solo nos queda disfrutar de los partidos que nos queda. E intentar que nuestra afición se sienta orgullosa.