El Barça se gusta para acariciar las semifinales

En su mejor partido del curso, el Barcelona mostró su poder para acercarse a las semifinales de la 'Champions' tras cerrar con goleada la ida de cuartos ante el Borussia Dortmund (4-0), en una demostración de poder de su tripleta de delanteros: Lewandowski, Raphinha y sobre todo Lamine Yamal.

El polaco anotó un doblete, su cuadragésimo tanto en 45 partidos; Raphinha se convirtió con doce tantos en el máximo goleador en solitario de la Liga de Campeones y Lamine Yamal fue el desequilibrio constante. El de Rocafonda se doctoró en un gran partido europeo. Intervino en los tres primeros goles y anotó el cuarto, en una gran demostración de fútbol y de confianza. Mover para agitar el partido desde el principio a base de la posesión.

Lo tenía claro Hansi Flick desde el minuto 0, sus jugadores lo sabían, pero se encontraron con un escenario diferente, ante un rival asimétrico, un fútbol directo y que dejaba muchos espacios entre líneas. Y eso era una invitación para los puñales del Barça en las bandas. Lo vio claro Lamine Yamal, que en seis minutos ya se había regalado dos uno contra uno francos ante Bensebaini que, curiosamente, no contaba con ayudas para frenar al fenómeno de Rocafonda.

En la primera acción, tras un recorte, el meta Kobel ya tuvo que intervenir; en la segunda Lamine se regaló con una elástica y sólo pensó en batir la meta del Dortmund con un disparo al segundo palo cuando Lewandowski estaba solo a pocos metros de la línea de gol. El tsunami del Barça tuvo continuidad con la primera acción de Pedri, un desborde de Raphinha y una asistencia a Lewandowski que obligó al meta a despejar a córner.

Salieron desbocados los azulgranas ante un rival muy físico y que no intentó crear más allá de jugar para Guirassy, un nueve de cuerpo contundente que jugaba de boya, y las proyecciones de Adeyemi y de Gittens en los extremos. El Barça encontró el gol en una acción a balón parado, un saque lateral de falta que remató Íñigo Martínez, que desvió Cubarsí y que remachó Raphinha. Era el duodécimo del máximo goleador de la 'Champions', aunque precisó de revisión del VAR. Con un 1-0 en el minuto 25, los de Flick perdieron algo de control de la situación. El Dortmund lo intentó y el Barça jugó más a las contras, con Lamine y Raphinha, que tuvieron un par de buenas acciones. Pero al técnico del Barça no le gustó lo que veía, su equipo perdía demasiado pronto el balón frente a un rival que cada vez se lo creía más y tuvo dos llegadas buenas de Guirassy. En cuanto los azulgranas volvieron a tocar, en cuanto Pedri retomó la batuta, su equipo mantuvo la calma y Flick volvió a respirar. La salida de los azulgranas en el segundo tiempo fue fulgurante.

Guiados por un inspirado Lamine, imparable en cada acción, el Barça marcó pronto el 2-0. Fue en un centro al segundo palo de Lamine que descolgó Raphinha y Lewandowski remachó en el minuto 48. En el siguiente cuarto de hora se vio al mejor Barça del curso. Sin errores, bien colocados, los jugadores de Flick dieron una lección de fútbol, con posesión, muchas llegadas y protagonismo de Fermín, que desde la segunda línea hizo mucho daño a la zaga de los alemanes. El onubense disparó junto al palo en el 63 y tuvo otra más en el 65, pero fue determinante en el 3-0.

Un pase filtrado de Lamine para Fermín y un servicio hacia atrás de éste para Lewandowski, que no falló en el 66. Jugó el Barça ya con los nervios del Borussia, que no sabía si ir hacia arriba para descontar o resguardarse. Fueron inteligentes los de Flick y el equipo alemán nunca se sintió cerca del gol y además sabía que en cada pérdida, el Barcelona le podía hacer mucho daño a la contra. Y así fue en el 4-0, con una recuperación de Lewandowski y una asistencia de Raphinha para Lamine que definió con mucha clase en el minuto 77. Lo tenía hecho el Barça. Los cambios finales impulsaron el juego del Dortmund, pero los de Flick apenas sufrieron. En una semana, puede estar en semifinales donde hace mucho que no está.