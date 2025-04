El central menorquín Àlex Lluch, un seguro de vida para el Ibiza

Viento a favor para el CD Ibiza de la Segunda RFEF que dirige Raúl Casañ, un equipo diseñado a principio de temporada inicialmente para salvar la categoría– con una plantilla principalmente de jóvenes talentos por explotar– pero que ha visto como tras una segunda parte del campeonato espectacular, se ha ganado la licencia para aspirar a cotas más altas. Y parte de este aumento en las prestaciones del equipo eivissenc viene desde la retaguardia, donde el joven central menorquín, Àlex Lluch, ya despunta y de qué manera. Tras un arranque irregular, el ex CE Mercadal de Tercera se ha convertido en indiscutible para Casañ.

«Al principio llegué con un rol menos importante– de tercer o cuarto central– y donde además tuve una pequeña lesión que me impidió competir en estas primeras jornadas pero ha sido en la segunda vuelta donde me he asentado en el once titular», señalaba ayer desde Eivissa a «Es Diari» el menorquín, que ya ha acumulado hasta once titularidades, «de las cuales solo una derrota y contra el líder, con varias porterías a cero. Ha sido eso lo que nos ha hecho salir de ahí abajo y poder optar por plazas de Play off y por lo que soñar con algo bonito», advierte el exrojiblanco.

En su primer año en la Segunda RFEF y en el estadio Can Misses III, a nivel individual, Àlex Lluch se muestra esta temporada, «contento la verdad, con bastantes minutos por ser el primer año en la categoría y aprendiendo mucho de los compañeros más veteranos de mi posición», nos cuenta, muy agradecido al papel que ha tenido su entrenador, Raúl Casañ, en su progreso en apenas unos meses. «Desde el primer día en el CD Ibiza la confianza que me ha transmitido el cuerpo técnico es brutal; llevaban toda la primera vuelta pidiéndome unas cosas y al final, con el tiempo, se ha dado hasta la segunda vuelta con la confianza total en mí», se congratula el defensa menorquín, quien repite, «estoy muy contento en general por este año y aún no ha terminado. El ambiente, la isla, compañeros y cuerpo técnico hacen que sea una maravilla esta experiencia en el Ibiza».

El progreso experimentado a nivel individual por parte de Àlex Lluch ha ido a la par con el que ha mostrado el equipo en esta exigente Segunda RFEF, pasando de hablar simplemente de la salvación a ahora mirar más arriba y sin ningún tipo de reparos ni titubeos. «Durante toda la temporada se ha hablado de lo importante que era la permanencia y a día de hoy podemos decir que prácticamente estamos salvados, por lo que ahora ya estamos mirando para arriba», admite Lluch, quien sugiere que toca, «soñar con meternos en Play off, venimos en muy buena dinámica y más unidos que nunca», avisa el joven defensa insular, quien no mira más allá de esta temporada, por ahora. «De momento centrado en esta recta final y cuando termine ya se hablará del año que viene pero sabemos de la existencia de alguna oferta», señala.

Lluch habla también de lo que ha supuesto el cambio de categoría para él. «El salto de Tercera a Segunda RFEF es grande, sobre todo en intensidad, donde en cada entrenamiento hay que dar el máximo, ya que no hay margen de error en esta categoría y cada punto es muy valioso». Además, prosigue, el grupo en el que está el Ibiza, «es uno de los más fuertes o el que más, lo que implica estar concentrado en todo momento porque hay jugadores de mucho nivel que no perdonan».

«El Mercadal se salvará»

Lluch sigue el día a día de los clubes de la Isla en categorías nacionales. «Es una lástima que no les hayan salido las cosas a los equipos menorquines en Tercera. Creo que el Mercadal se salvará, tienen una gran directiva, jugadores con experiencia en la categoría y un entrenador con carácter; lo tuve en categorías inferiores en el Sporting de Mahón y fuimos campeones», piensa en voz alta un Lluch que también sigue la División de Honor, «contento que el Menorca sea líder; ojalá suba ya que es muy importante para Menorca tener equipos en Tercera para que los jugadores puedan subir un escalón a nivel competitivo y les sirva de escaparate a nivel deportivo», razona, mientras habla del Mercadal y su delicada situación liguera.

«No creo que se hayan relajado, la Tercera Balear es muy fuerte, con varios equipos muy potentes; basta ver cómo está la pelea por el liderato. Una liga complicada y puedes perder con cualquiera; estoy convencido que mis excompañeros lo sacarán adelante», acaba.