Doble ascenso de Aida Fanals con el Tenerife

Tercera temporada de la defensa menorquina Aida Fanals en el Fundación CD Tenerife y doblete. La entidad tinerfeña y la jugadora insular lograron con el primer equipo un histórico ascenso a la Primera Federación Iberdrola tras vencer en la Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez al Levante B por 4-1. El conjunto blanquiazul de Fanals, muy regular y constante durante toda la temporada 2024-25, conseguía materializar su sueño a falta de dos jornadas para el final de la competición, haciéndolo además como campeón del Grupo Sur de la Segunda RFEF. Pero es que para más inri la jugadora nacida en Sant Lluís, con dinámica en el primer equipo, también ha ayudado al filial a subir; en este caso, a la Segunda RFEF española, por lo que éxitos a pares en Tenerife.

«Me siento muy orgullosa»

En su año 3 en Tenerife y muy contenta por el ‘temporadón’ que ha protagonizado, Fanals habló ayer desde Tenerife para «Es Diari» de la temporada en el club. «Desde que renové y me explicaron el nuevo proyecto no dudé en aceptarlo. Al final buscábamos ampliar las dos plantillas para conseguir el objetivo final y así ha sido», señalaba la insular recordando que en verano, cuando se juntaron y elaboraron sus objetivos, «siempre imaginas terminar cumpliéndolos. Desde un principio fuimos muy ambiciosas y aunque al comienzo de esta aventura el camino se nos hizo cuesta arriba sabíamos y confiábamos en que con trabajo y disciplina íbamos a lograrlo», exclama.

Para Fanals, la primera plantilla se formó «para ascender. Al fin y al cabo somos chicas muy jóvenes, con un talento increíble y con un margen de mejora impresionante». En cuanto al filial, «colectivamente queríamos seguir aprendiendo día a día hasta que nos dimos cuenta de que el doble premio era posible y nos aferramos a esa ambición colectiva», relata orgullosa la de Sant Lluís, que no sabría decir qué ascenso le sabe mejor. «Es muy difícil; llevo tres años en el club y cuando fiché había soñado con el ascenso del primer equipo pero al ser más partícipe en el filial me siento muy orgullosa de las estadísticas que he realizado», dice, clave en Tenerife, y sin querer tirarse flores. «Cada una tiene un rol diferente e importante y creo que al final eso es lo más bonito, que todas somos una pieza del puzzle; si no estuviéramos cada una de las componentes igual no hubiera salido», narraba Fanals, que al cierre de esta edición se jugaba pasar a la gran final de la Copa 2024-25.

Una Aida Fanals que desconoce, por ahora, su futuro el curso siguiente, con los dos equipos en categoría superior. «Lo único que puedo decir es que llevo tres años aquí y estoy muy contenta y feliz. Ya se verá mi futuro pero me encantaría ver y vivir este club en la élite del fútbol femenino, que estoy segura que lo va a lograr en algún momento», zanja la menorquina.