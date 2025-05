Las cuentas del Mercadal para no bajar a Regional

El CE Mercadal de la Tercera RFEF podría certificar esta tarde (16.30h) su descenso matemático a la División de Honor menorquina si no consigue los tres puntos en el Municipal de Sant Martí frente a un Felanitx que viene a atrapar mínimo un punto para salvarse ya matemáticamente. Y para más inri, los rojiblancos de Miquel Capó tendrían que ganar hoy a los mallorquines y esperar a que el Collerense– en el corte de la permanencia de Tercera RFEF–, no puntuara sino quiere el Mercadal que el descenso sea una realidad y no una especulación.

Los mercadalencs, que en la última jornada rinden visita al descendido Campos, suman 34 puntos, por los 37 del Collerense. O sea, que necesitan vencer hoy al Felanitx y que el ‘Colle’ pierda en casa ante el poderoso Formentera. Si ganan los mercadalencs y el Collerense pierde aún mantendrían una última bala, empatados a 37 puntos aunque con el ‘average’ en contra. En palabras ayer del ‘míster’ de cara a este dramático partido, «el vestuario está animado para esta cita y es la realidad, siendo conscientes, que es una verdadera final y no toca pensar en otra cosa que no sea en nuestra victoria», dice, sin tapujos. «Somos muy conscientes que todo lo que no sea un triunfo contra el Felanitx no nos serviría de cara a la hipotética última jornada. No sirve absolutamente de nada pensar en el próximo domingo porque lo que toca es centrarnos en el partido de hoy en Sant Martí, una finalísima». No esconde Capó que ante el Felanitx, «tan solo nos sirve ganar y sabemos que a ellos el empate les sirve de cara a la última jornada; en cambio, a nosotros no nos sirve un empate y nada, animados y a por el encuentro», exclama. Última salida del Migjorn El CD Migjorn disputa esta tarde en el campo del Binissalem su último encuentro a domicilio de su aventura en la categoría nacional. Los de Biel Medina, que este miércoles empataron en el Municipal de Los Nogales ante el Santanyí y dando una muy buena imagen (1-1), realizan su último desplazamiento, antes de decir adiós a la categoría la semana que viene, en la última jornada, cuando recibirán al Porreres, ya con el descenso consumado hace algunas semanas en Es Migjorn Gran.