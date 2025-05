El CD Menorca clama contra el arbitraje: «Nadie entendió el penalti»

Pasadas ya unas horas después de que el Menorca se despidiera del título de Liga tras perder ante el Alaior el técnico azulgrana aún seguía con el disgusto por la labor arbitral comentando que «ya habiendo reposado estoy desolado tanto yo como todo el club siguendo sin entender una jugada que estamos en ataque en una contra comentiendo una falta el último central del Alaior de repente lo gira todo el colegiado señalizando un penalti que nadie entendió».

Para el técnico, «lo más grave es que pitó una cosa que él no vio a instancias de un árbitro asistente que al final no sabía a quién expulsar teniendo una información sesgada expulsando a un jugador». Cree que el «Estamento Arbitral debe reflexionar ante esto porque ya que nosotros estamos supeditados a lo que ellos deciden, ya esta bien de jugar con los sentimientos de un club no se si tengo razón o no, pero esto es lo que siento de lo acontencido en el último partido de la Liga».

Ángel Salmerón

El presidente del CD Menorca Ángel Salmerón también mostró su malestar con el arbitraje del pasado sábado en Los Pinos afirmando que «todo el club nos sentimos muy decepcionados porque íbamos con mucha ilusión, líderes sabiendo que podía pasar cualquier cosa pero nunca nos imaginamos que el partido fuera por estos derroteros siendo una lástima porque hubo muchas incidencias desluciendo el fútbol no beneficiando para nada a este deporte, llegando líderes al partido finalizando terceros por unas decisiones que no entendemos».