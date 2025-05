El presidente del Mercadal tras la salvación en Tercera: «No se debió llegar a este punto»

Sergio Martínez es uno de los veteranos de la clase en el CE Mercadal y una de las piezas angulares del puzzle rojiblanco. Apenas unas horas después de la salvación ‘in extremis’ del equipo, compartió con este diario cuando recibieron el 1-0 anteayer en Campos, un momento crítico. «Como todo el año, sabía que no nos iban a regalar nada y se puso la cosa un poco más cuesta arriba pero no era momento de bajar los brazos ni dejar de creer. Tocaba meter a la gente y apretar más que nunca y se dio», se congratulaba ayer el veterano jugador del Mercadal, que tiene claro que es una permanencia merecida. «Por supuesto; al final una liga te pone en tu sitio después de tantas jornadas. Otra cosa es estar más o menos contentos pero merecer, lo merecemos».

Sergio no tuvo reparos en señalar, a nivel personal, que «no ha sido una buena temporada. Había para mucho más y no hemos sido capaces; ahora será el momento de hacer autocrítica», avisa, reconociendo que «nos hizo mucho daño el tema del campo pero nos han faltado muchas cosas, como ambición, querer, creerlo, constancia... Y no lo digo a modo crítica pero es lo que pienso después de ver los equipos que hay en el grupo y mirar el mío», analizaba el curtido rojiblanco. «Nos faltó dar un paso adelante, cambiar la mentalidad y querer crecer y no quisimos».

Un futuro incierto

Sergio contó con algunas ofertas de Tercera y Segunda RFEF en el mercado de invierno y tras un año muy complicado, no tiene prisas en decidir su futuro, teniendo claro, eso sí, que quiere seguir jugando y en un buen proyecto. «Es un tema ahora mismo que no quiero ni pensar; me han pasado mil cosas por la cabeza y la noche antes del partido no pude ni dormir porque no sabía lo que significaba este partido a nivel personal», se sinceraba, abogando por, «desconectar y valorar todo. Fue un año muy difícil a nivel personal; está claro que me encuentro muy bien pero bueno, es muy pronto y antes de todo quiero saber del proyecto del club y, si se diera el caso, quiero sentirme muy valorado. Pero necesito ahora mismo desconectar», cerraba.