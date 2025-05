Miquel Capó, tras su cese como entrenador del CE Mercadal: «No me lo esperaba»

Ayer por la noche en el Municipal de Sant Martí se dio el carpetazo oficial a una temporada de altibajos, con sonrisas y lágrimas, aunque con un final feliz, tras la elaborada permanencia en Tercera RFEF un curso más.

Una cena entre la plantilla del CE Mercadal 2024-25 y toda la junta directiva encabezada por Toni Ramón, para despedir un curso duro y complicado y que se ha zanjado con la salvación ‘in extremis’ de los rojiblancos. Eso sí, un objetivo mercadalenc conseguido que no ha sido suficiente para que los dirigentes siguieran confiando en Miquel Capó para dirigir el equipo 2025-26, comunicándole su adiós como entrenador.

Las sensaciones del ‘míster’

Horas después que el ya ex entrenador del Mercadal conociera la decisión de la cúpula rojiblanca y preguntado por este diario, Capó habló de cómo se tomó la decisión de su ex club. «Me sorprendió después de todo lo que hemos pasado durante este año, durante la temporada», reconocía abiertamente el mahonés, próximo técnico del CE Ferreries, en su segunda aventura en el banquillo del Municipal de Sant Bartomeu.

Capó, sin querer extenderse demasiado ni entrar al detalle de los motivos que se le argumentaron en Es Mercadal para su no continuidad, sí aseguraba ayer por la tarde que se tomó las razones esgrimidas por Ramón y compañía, «con comprensión, aunque no entienda mucho este motivo, después que durante toda la temporada todo el cuerpo técnico nos hayamos entregado al 200 por cien para sacar al Mercadal adelante», valoraba, poniendo la guinda Capó en haberlo dado todo por el ‘Merca, «tanto cuando estábamos en Fornells como cuando no era así», subrayaba Capó.

Un Miquel Capó que en su primer año como técnico en la Tercera RFEF y con todos los inconvenientes habidos en la entidad, piensa en voz alta que, «siendo el primer año y viendo todas las complicaciones que hemos tenido que superar, estamos muy orgullosos de nuestro trabajo», sostiene el preparador mahonés, sacando pecho de incluso conseguir, «ocho jornadas seguidas sin perder, un hecho que muchos jugadores no habían conseguido nunca en Tercera RFEF».

Un Capó que sin tapujos habló de su posible inexperiencia en categoría nacional, como uno de los motivos de su salida del CE Mercadal. «El año pasado no estaba preparado para entrenar en Tercera RFEF pero nadie nace enseñado y nos tuvimos que espabilar para ponernos al día. Con este año de experiencia y todo lo que habíamos pasado me veía preparado para afrontar esta segunda temporada», señalaba un Capó ya con la mente en el Municipal de Sant Bartomeu y dispuesto a pasar página. «El Ferreries es como volver a casa; fui muy feliz durante los dos años que estuve fui allá y espero serlo tanto como antes y poder luchar por estar lo más arriba posible».

Agradecimiento de Ramón

Por su parte, el presidente, sin querer dar explicaciones sobre el adiós de Capó, sí le deseó, «lo mejor del mundo en su nuevo proyecto en Ferreries y esta será su casa», le dedicó.