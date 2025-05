El Sporting cae ante Inter Ibiza (2-1) pero aún puede ascender

No pudo ser. Ya se sabía de antemano que la gesta que tenía este sábado por delante el Sporting de Mahón en el estadio de Can Cantó era sumamente complicada– prácticamente imposible– y los hombres de Jordi Pons Gregorio, pese a mejorar y mucho la imagen de la ida en Bintalfa, no pudieron dar la vuelta a la eliminatoria, cayendo de nuevo ante el Inter Ibiza, nuevo equipo de la Tercera RFEF 2025-26. Lo intentaron los azulados en esta vuelta de la Fase de Ascenso a Tercera RFEF entre los flamantes campeones de Menorca y Eivissa pero el 0-5 de Maó pesó demasiado.

Tras haberse quedado fuera los mahoneses en esta Fase de Ascenso entre los campeones de las islas baleares más pequeñas, el conjunto de Pons Gregorio tendrá una última bala para poder disputar la Tercera Federación el próximo año y que será acompañando al CE Ferreries o a la Unión en los Play off definitivos frente a los equipos mallorquines de la Regional. Llueve sobre mojado El primer gol local no tardaría en llegar en Eivissa, ya que en el minuto 3 de partido, Cardona conectaría un pase largo con Pozo para que el «10» local elevará el balón por encima de Jorge y abriera la lata con un 1-0 que era un jarro de agua fría para los menorquines, nadando aún más a contracorriente. Desde el inicio se dejó claro que este encuentro sería muy físico por parte de ambos conjuntos. Ortiz, quien nada más empezar el partido recibió un golpe en el hombro, aguantó hasta el minuto 17, cuando tuvo que abandonar el terreno de juego tras un forcejeo con Cortès que agravó sus problemas físicos. Noticias relacionadas El Sporting de Mahón renueva a su líder Más noticias relacionadas Por parte del conjunto mahonés, Mendes destacó por su solidez en defensa y Lucas por su manera de organizar el juego, siendo los más sólidos del encuentro de vuelta. Además, también fueron claves las llegadas por parte de David y Bilal para intentar darle la vuelta a la contienda. Antes del descanso, Gian cruzaría el balón desde el costado izquierdo tras un buen contraataque para poner el segundo tanto en el marcador y dejarlo ya más imposible (2-0) y (7-0) en un global imposible. Tirando de honor Desde que arrancó el segundo tiempo, el Sporting de Mahón empezó a llegar en repetidas ocasiones al arco de Aitor, destacando un centro de Macode que impactó en el larguero, junto a otro disparo de David, que pegó en la madera. Y varios remates peligrosos de Bilal, Mario y Valdo. Con tantas llegadas a puerta acabó llegando el gol del honor de los menorquines, con un saque de banda de Bravo peinado por Valdo que acabaría rematando David. Aún y con el gol, el marcador no se movió y la gesta quedó lejos para el Sporting, quien supo competir en este encuentro tras el resultado negativo de la ida. Tras esta primera eliminatoria de campeones de Menorca y Eivissa sin éxito para los intereses del Sporting, ahora el cuadro de Maó tendrá una nueva oportunidad, más larga, de dar el que sería un histórico salto a la Tercera RFEF. El domingo conocerá a su compañero insular de viaje. Ficha técnica INTER IBIZA: Flo, Mena (Rodri), Bervejillo, Cardona (Mateo), Rodríguez, Pusillico (Sánchez), Pozo (Martínez), Cortès, Ribas (Coly), Alfenoni (Onofre) y Villar (Ben Abdallah). SPORTING: León, Bravo (Sánchez), Mendes, Moukrim, Ortiz (Samb), Martín (Guillén), Lastra, Molina, Rivera, Olsina (Cevallos) y Quadé (Ngong). Goles: 1-0 minuto 3, Pozo. 2-0 minuto 45, Alfenoni. 2-1 minuto 63, Martín. Árbitros: Haj Moussa Oussama, ayudado por Romero y Jiménez. Mostraría amarillas a los locales Pozo, Martínez y Onofre; y a los visitantes, Mendes y Rivera. Incidencias: Buena entrada en el estadio Can Cantó de Eivissa, en una mañana soleada y con una gran celebración local al finalizar el encuentro de vuelta.