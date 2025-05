Lluís Vidal ya vislumbra el futuro del Mercadal: «Se necesita una nueva plantilla competitiva»

Después de una temporada sabática, el gusanillo de Lluís Vidal por volver a dirigir desde la banda ha acabado propiciando que el mahonés y el CE Mercadal unan sus caminos de nuevo.

La tercera etapa del técnico mahonés en la entidad rojiblanca empieza en «una situación que no esperaba, pero que al final se ha dado». «Me ha llamado el que claramente es el equipo de referencia en estos momentos en la Isla», asevera un Lluís Vidal que tiene mucho trabajo por delante, pero que lo afronta con ganas tras un tiempo «tranquilo».

Proyecto ganador

«Me ha dado para muchas cosas y la verdad es que me ha ido muy bien. Me he liberado de toda la tensión que había acumulado en los últimos años. Que surja esta nueva opción porque piensan en en ti después de tantos años es gratificante», reconoce un técnico al que le «ilusiona poder hacer un proyecto ganador».

Para ello tiene claro que la plantilla tendrá que ser renovada con nuevos jugadores que eleven el listón de competitividad, mirando al mercado foráneo en la medida de lo posible si en la Isla no existen las piezas adecuadas.

Un año después, regresa al punto de partida. ¿Cómo vive Lluís Vidal las horas posteriores al anuncio de su vuelta al banquillo del Mercadal?

—Muy bien. Ahora se trata de una cuestión de tiempo: a partir de ahora va a correr más que antes y tenemos que intentar conseguir hacer una plantilla lo más equilibrada y potente posible con los jugadores que ya están y con lo que se pueda fichar.

¿Ha estado siguiendo al equipo esta última temporada?

—Sí, sí. La Tercera RFEF me gusta mucho y he visto casi todos los equipos y todos los partidos de Menorca, obviamente.

También he podido ver muchos partidos en Andalucía y, entonces, he podido compararlo con el nivel de aquí. No hemos estado parados en ese aspecto.

Ha sido una temporada complicada sufriendo hasta el último minuto. ¿Cómo valora el desempeño de su homólogo y ahora antecesor Miquel Capó?

—Ahí no entro. Analizar lo que ha sido esta temporada del Mercadal y Miquel Capó, quien lo ha hecho lo mejor posible, no sería ético por mi parte.

Ahora hay que empezar a pensar en la próxima temporada y tratar de hacer el mejor equipo posible.

Antes de pasar a la planificación deportiva, me gustaría preguntarle por el proceso de su contratación. ¿Cuándo se dieron esos primeros contactos con la directiva y cómo se fueron desarrollando después?

—Realmente ha sido muy rápido. Todo se hizo el martes.

Con el paso de los meses, ¿era menos reacio a aceptar esta propuesta, si se daba la oportunidad, tras una salida algo abrupta hace justo un año?

—Creo que, quizás, aquella temporada no se terminó de las mejores maneras, pero cuando yo me despedí, realmente no tenía en la cabeza volver al Mercadal. Después de tantos años, no lo sabía, vaya.

Pero una vez ha pasado el tiempo, todo se ha puesto en su sitio, el Mercadal te llama para empezar un nuevo proyecto y no tienes nada en ese momento, ¿por qué no?

No era el único nombre que se barajaba para sustituir a Miquel Capó. ¿Ha sentido la confianza de la directiva desde el momento en que le contactan?

—Siempre he tenido una gran relación con el vicepresidente (Toni Palliser), a quien ya tuve de presidente en mi primera etapa. El trato con él siempre ha sido muy bueno.

Y sobre todo, lo que me ha hecho decidirme ha sido la increíble respuesta de la gente del pueblo y los ánimos que me han mandado para volver al Mercadal. Esto es lo que me ha dado más ganas de volver porque hace que quieras devolver todas esas muestras de cariño con tu trabajo.

Ahora sí, respecto a la plantilla: ¿cree que debe haber una revolución de cara a la próxima campaña?

—Obviamente hay que hacer una plantilla nueva, hay que renovar el equipo e intentar que sea un poquito más fuerte, más equilibrado. A partir de ahí, ir creciendo y ver hasta dónde podemos llegar.

Como siempre digo, si tienes buenos pinceles para pintar el cuadro, perfecto. Creo que hay buenos futbolistas, pero falta algo más que creo que se puede conseguir. Hay que trabajar para lograrlo.

¿...?

—Es indudable que la plantilla debe ser mejorada porque se van a perder jugadores por un tema de edad, que se retiran o por lo que fuere. Eso es ley de vida y, por tanto, hay que renovarse. Insisto, hay que hacer una plantilla seminueva valorando a aquellos que quieran quedarse, porque todos son buenos futbolistas, pero a partir de ahí hay que buscar que el equipo sea lo más equilibrado posible.

Rubén Carreras es un jugador que ha hecho pública su intención de retirarse. ¿Entra en sus planes intentar hacerle cambiar de opinión a él y a algún otro para retenerles un año más?

—Más que convencer, hay que valorar quiénes han jugado y quiénes no han jugado tanto.

Es lo de siempre: hacer una plantilla que quiera entrar en una dinámica competitiva. Te diría que con mi estilo, pero siendo el referente de la Isla tiene que ser mucho más competitivo de lo que ha sido estos últimos años. No hay más.

En base a su estilo, ¿cómo se pueden optimizar las piezas ya existentes y que puedan llegar?

—Primero hay que hacer la plantilla. Después ya pensaremos en qué estilo queremos y dejamos de querer.

Primero debemos tener las herramientas. Por lo tanto, debemos tratar de conseguir el máximo número de futbolistas de garantías y después ya veremos cómo actuamos.

Está claro que cuando intentas fichar, siempre piensas en cómo quieres jugar. Vamos paso a paso.

¿Eso implica acudir al mercado foráneo o cree que, usted que ha estado viendo fútbol fuera, basta con lo que hay en la Isla?

—Creo que ha quedado demostrado que, dependiendo de las limitaciones que haya en según qué posiciones en la Isla, tienes que intentar buscar algún que otro jugador.

Pero como te digo, esto ya se verá. Hay que hacer las cosas bien y el tiempo dirá.

Así pues Lluís, ¿dónde debe estar el Mercadal el próximo curso?

—Cuando tenga la plantilla hecha, te lo diré (risas).

Siempre hay que empezar pensando que puede haber cinco descensos. A partir de ahí tienes que crecer. Los jugadores deben entender hacia dónde vamos y qué queremos.