Adversarios muy similares para Sporting y Ferreries en su camino para subir a Tercera

Quedan apenas 24 horas para que el CE Ferreries y el Sporting de Mahón abran fuego a la Fase 2– la penúltima ya– de la Fase de Ascenso a la Tercera RFEF 2025-16. Mañana los de Marcos Vaquero, finalmente a las 14:30 horas, se las verán en Palma ante el rocoso Son Cladera del portero menorquín Jota Sintes; y ya a las 16 horas y también en territorio mallorquín, los chicos del campeón de Menorca y de Copa, jugarán su ida contra el Serverense. Primero de los dos encuentros de estas eliminatorias a 180 minutos que se decidirán– salvo sorpresa mayúscula como la del Sporting ante el Inter Ibiza– tanto en Sant Bartomeu como en Bintalfa.

Pere Barber, jugador menorquín del Santa Catalina de la División de Honor, sabe lo que es medirse a los dos rivales de los menorquines, a los que conoce a la perfección y desde Mallorca, los analiza para «Es Diari».

Formación del Son Cladera de este curso aún en liza. | FUTBOL BALEAR

Son Cladera

Dice Barber del conjunto palmesano adversario del Ferreries que normalmente juegan al 4-2-3-1 o al 4-3-3. «Les gusta salir jugando el balón desde atrás, gracias a dos centrales de buena salida; como sus dos laterales, que además tienen mucho recorrido», analiza el que fuera durante una década larga jugador del CE Alaior. «Destacaría a su lateral izquierdo, que ha marcado nueve goles esta temporada. También el centro del campo del Son Cladera es bastante dinámico, si bien, uno de ellos se lesionó de gravedad en una rodilla pero igualmente les gusta jugarla y tener el balón en los pies», nos narra el insular.

En cuanto a los delanteros del cuadro que prepara Félix García, explica Barber para este diario que son jugadores, «muy móviles y es complicado fijar sus marcas y de manera muy especial sus dos extremos, que a la vez son muy verticales», avisa, en pleno análisis de los rivales de los dos menorquines. «No tienen un punta de referencia ofensiva, eso sí, aunque Pere Mascaró rompe bastante. Y su lateral zurdo es muy potente».

En el capítulo defensivo del cuadro palmesano es quizás donde más dudas hay, «sin ser tan buenos como en el capítulo ofensivo. No sufren en los balones largos con sus dos centrales corpulentos pero sin balón, si los aprietas un poco, es cuando sí sufren», abunda Barber. «Su presión es alta pero no asfixiante; la primera línea no es muy agresiva».

Serverense

En lo que se refiere al rival pasado mañana del Sporting de Mahón en Son Servera, el equipo que cerró la competición doméstica en la cuarta plaza con 57 puntos y que dirige Matías Durán, en palabras de Barber, «es un equipo muy parecido al Son Cladera, con dos centrales bastante altos y con una buena salida aunque quizás es en el medio campo donde no tiene jugadores tan técnicos y de tanto pie», nos avanza el menorquín del Santa Catalina. «Su estrategia normalmente en la ofensiva pasa por buscar a Felip Mas y a su capitán, que la juega muy bien a la pelota».

Barber, que se las ha visto este año con los de Son Servera, avisa que últimamente en el rival de los mahoneses han contratado a Joan Amorós, procedente de la Tercera RFEF, un goleador del Campos que ha ido marcando en el tramo final. «Pero insisto en que el Serverense es muy parecido al Son Cladera, con más o menos los mismos puntos», comenta, teniendo claro que al contar con centrales de envergadura, «su juego directo es bastante correcto y en defensa mantienen un buen bloque y lo hacen bien», acaba Barber.