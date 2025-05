Víctor Lebrero, punto y final a su carrera como futbolista

Sentido pasillo de honor de la UE Sitges, su último equipo estas dos últimas temporadas en la Primera Catalana de fútbol, para el jugador menorquín Víctor Lebrero, capitán de la escuadra. «Dejo atrás casi 30 años de ‘darle golpes a la pelotita’», señalaba en sus redes sociales este mahonés, que se retira tras nueve años en el fútbol catalán, a donde llegó procedente del CE Mercadal de la Tercera División, previo paso por Sporting Mahonés, CD Menorca, CE Alaior y Penya Ciutadella.

Lebrero anunciaba que el pasado domingo, «fue mi último partido. Hace tiempo que mi cabeza me pedía parar y ver qué hay más allá de este deporte. Me voy tranquilo, orgulloso y agradecido. El fútbol ha sido mi vida y agradezco eternamente a mis padres por impulsarme a jugar. Lo mejor que me llevo es la gente que me ha acompañado y apoyado. Gracias por estar siempre», escribía el de Maó, también ex jugador ya en su aventura catalana del CF Gavà– hasta cuatro temporadas– y Vilanova i la Gertrú, otras tres campañas futbolísticas. En su adiós Lebrero se acordó de sus inicios en la Isla:

«Agradecimiento especial a dos entrenadores que me ayudaron a ser mejor futbolista: Juan Romero y ‘Juanillo’, por hacernos vivir una etapa preciosa llena de logros con un grupo increíble. Y, sobre todo, a Lluís Vidal, quien me hizo explotar al jugador que fui y que realmente confió en mí, haciéndome disfrutar de las mejores etapas de mi vida. Gracias ‘míster’», dijo.

«He vivido el fútbol amateur con la mayor profesionalidad posible y, si miro atrás, lo hago feliz por todo lo vivido», cerró.