Pedro Capó tras su marcha del equipo indio: «El entrenador me quería; ha sido el presidente»

El centrocampista mahonés Pedro Capó ha roto su silencio, después que este diario anunciara que el insular no seguirá en las filas del Bengaluru FC, subcampeón de la Superliga de la India. Aunque el jugador ex Eldense y Sabadell en la Segunda División española sí había apostado personalmente por dar continuidad a su aventura india, tras un gran curso a nivel personal y grupal, decisiones de arriba le han dejado fuera del Bengaluru.

«La realidad es que tanto el entrenador (Gerard Zaragoza) como el director deportivo querían que siguiese en el equipo pero el presidente quiere hacer ciertos cambios», nos avanzaba ayer un Capó resignado a tener que volver a buscarse equipo de cara a la 2025-26. «Después de la temporada que hemos completado a nivel colectivo y yo individualmente, confiaba en poder seguir», reconocía ayer el de Maó. Noticias relacionadas Punto y final a la aventura del jugador menorquín Pedro Capó en la India Y es que todo indicaba a la continuidad y al año 2 entre el Bengaluru FC y el jugador mahonés. Él mismo tenía claro lo que quería y se veía de nuevo en la India. «Cuando estoy contento en un sitio, y a gusto, siempre lo primero que valoro es la continuidad. Esta vez no ha podido ser, pues toca buscar nuevos retos», exclama Un futuro deportivo de Pedro Capó que a día de hoy es totalmente incierto. «Ni idea, el fútbol es caprichoso y nunca se sabe. Ir a la India no estaba dentro se mis planes el año pasado y al final acabé allá. Si que me ha gustado la experiencia internacional y querría repetir aunque claro, como es normal, jugar en España siempre está presente», cierra.