Joan Sintes, el portero mahonés del Son Cladera que puede eliminar al Ferreries

Tratándose del primer partido de playoffs que Joan Sintes disputará en Menorca después de todos estos años (el resto habían sido en Mallorca y Eivissa), ya sabe que contará con el apoyo de toda su familia, salvo un miembro: su abuelo. «Sí, mis padres, mi hermana y mis hermanos estarán allí, pero mi abuelo ya me ha dicho que no porque se pone muy nervioso. Me ha dicho que ya se enterará del resultado, pero que no viene porque le daría un patatús», comenta entre risas un Sintes que encara el tramo final y decisivo de la temporada con plena confianza. «Este año hemos jugado mejor fuera, en campos grandes, ya que siempre intentamos jugar la pelota», advierte.