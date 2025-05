Remontada obligada para el Sporting y el Ferreries

El 3-1 que logró rescatar el Sporting en su salida a Son Servera gracias a un gol en el último minuto no dejó indiferente ni a propios ni a extraños.

El campeón menorquín sucumbió al cuarto clasificado de la División de Honor mallorquina, el cual, a priori, cuenta con menos talento individual en su plantilla que el cuadro de Bintalfa. Eso afirma Joan Sintes, el portero menorquín del Son Cladera que analizó ayer para este diario el partido de vuelta que disputará su equipo frente al Ferreries en Sant Bartomeu.

«Me sorprendió un poco. El único partido que le he visto al Sporting fue en la final de Copa contra el Migjorn que jugaron en Alaior. Me parece que tienen buenos jugadores. Por eso pensaba que iba a estar un poco más igualado el primer partido en Son Servera», señala el cancerbero del rival del ‘Ferre’.

«Eso de meter el 3-1 en el minuto 96 les da vida, pero yo supongo que también debe ser difícil el haber perdido la eliminatoria anterior para subir, habiéndolo tenido tan cerca. A lo mejor estás aún pensando en el partido anterior», sostiene el meta. «La eliminatoria no la veo cerrada, ni mucho menos. Al final, el Serverense es un equipo muy fuerte en casa y a lo mejor el Sporting ahora se la puede devolver», afirma.

Mejor equipo

«No creo que el Serverense tenga mejor plantilla que el Sporting, jugador por jugador. A lo mejor compitieron mejor en ese partido, que es algo que hacen siempre. El Sporting no lo sé porque no lo he visto tanto, pero yo creo que por el nivel de las plantillas tendría que haber sido más igualado», sentencia Joan Sintes.