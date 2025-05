El PSG da un manotazo al Inter de Milán

Luis Enrique hizo historia este sábado en Múnich. Bordó la primera 'Champions' del PSG y completó el primer triplete del fútbol francés, el segundo de su carrera, tras destrozar al Inter de Milán (5-0) con una exhibición sin precedentes en el Allianz Arena y con un equipo que moldeó a su antojo, que esculpió hasta erigirlo como el rey de Europa en una temporada para el recuerdo. Al ritmo de 'olés' terminó el PSG. Y no es para menos. Nunca en la historia en una final de Liga de Campeones o de Copa de Europa hubo una diferencia de 5 goles. Gigante la gesta de Luis Enrique, que consiguió lo que el PSG no pudo con Messi, Neymar o Mbappé. Nuevo rey de Europa. Arquitecto de un equipo temible, líder de un atropello sin precedentes en un partido de este nivel. Directo al Olimpo de la Liga de Campeones este PSG en su primer triunfo.

Lejos quedan ya esos primeros meses de incertidumbre que a punto estuvieron de dejar fuera al PSG de esta competición. Es como si no hubieran existido, como si no se correspondieran con el equipo que obró el partido perfecto en el Allianz Arena, que despojó de toda personalidad al Inter para golear en una final cuyo resultado pudo ser hasta corto por su apabullante dominio. Anuló por completo Luis Enrique a Simone Inzaghi. Fue un baño táctico del español al italiano, desquiciado en la banda ante la superioridad del PSG. Porque pocas veces los 'nerazuzrri' se toparon con un domino tan evidente. Persiguieron sombras. Defendieron encerrados. No pudieron salir a la contra. Fue un completo baño parisino. Vitinha, Fabián y Joao Neves jugaron al escondite, al pilla-pilla en algunos casos, con un centro del campo tan maduro como el del Inter. William Pacho fue un muro con Lautaro. Marquinhos un líder contra Thuram. Hakimi un llegador. 'Kvara' una pesadilla en banda. Dembelé un alma libre que destrozó los planes defensivos italianos, candidato claro al Balón de Oro. Y Doue, el ejecutor.

Tardó poco el francés de 19 años en romper el partido. En realidad lo hizo Vitinha con un pase filtrado a la altura de unos elegidos. Pero la sangre fría que tuvo el francés, protagonista de un partido de época, ganador del MVP, poseedor de una madurez excesiva para alguien de su edad, sirvió para que Hakimi abriera el marcador a puerta vacía. Lo hizo en la meta donde animó la afición del Inter. Allí ganó un 'Scudetto'. Pidió perdón. Fue el primer gol por el lado de un Dimarco que quedó señalado. Fue el punto débil del Inter y, sumado a la locura de Doue, acabó derrotado. Ocho minutos pasaron hasta que volvió a ser protagonista el galo. Culminó una contra casi 'made in Inter'. Desde la línea de fondo propia empezó el ataque relámpago, una contra perfecta. 'Kvara' cedió en profundidad a Dembelé, que veloz vio la llegada de Doue. Cambió el lado del ataque y el protagonista del partido, al menos uno de ellos, disparó para recibir el favor de Dimarco, cuyo ligero toque acabó por batir a Sommer.

El PSG ya era campeón. Por mucho que el Inter intentara reaccionar a balón parado, con dos cabezazos de Thuram y Acerbi. Estaba sobre la lona el equipo italiano. Y no le dejaron levantarse. Porque justo cuando parecía que podía intentar un amago de remontada, nada más empezar el segundo acto, se encontró con la sentencia. A cargo de un Doue desatado, rematador en una jugada con sello de autor. Tacón de Dembelé para liberar la presión en el centro del campo. Asistencia de Vitinha. Y definición perfecta del extremo, asentado ya como una realidad. Era ya una locura de final. Un baño de proporciones bíblicas. Un partido para la historia. Un título que tenía dueño desde el minuto 20 pero que el PSG empezó a celebrar en el 63, con el tercer gol, desatado por la ovación que recibió Doue al ser cambiado justo después del tanto.

Pero no se quedó satisfecho el combinado parisino. Quiso que su primera 'Champions' quedara en el recuerdo de la historia del fútbol. Y de eso se encargó 'Kvara', que tenía un papel especial en este partido por su Nápoles, campeón de un 'Scudetto' que arrebató al Inter. El georgiano, con la enésima exhibición de su corta carrera, firmó el cuarto sin miramientos, como un regalo a todos los napolitanos. No fue, ni siquiera, el colofón final, encargado para Mayulu en el minuto 87, autor de un gol que desató la fiesta en París. El PSG, campeón de Europa. Merecido ganador de su primera 'Champions'. Y Luis Enrique, autor de una gesta de dimensiones gigantes.