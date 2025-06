Jordi Horrach: «Hemos reducido mucho la violencia en los campos»

Cuando se cumple un año desde que empezara a ocupar el cargo de presidente en la FFIB (Federació de Futbol de les Illes Balears), Jordi Horrach visitará Menorca este miércoles para celebrar la gala del fútbol base balear.

El máximo dirigente del organismo autonómico se muestra muy satisfecho con el papel de la delegación menorquina, donde Fernando Osuna «está haciendo un muy buen trabajo» recogiendo «las sensibilidades de los clubes». «Nunca se había hecho este trabajo en Menorca. Nos estamos reuniendo 3-4 veces al año con todos los clubes en la comisión de competiciones, donde todos aportan y donde escuchamos los cambios que quieren implantar», expresa Horrach.

¿Qué balance hace de la temporada en Menorca, tanto en las categorías inferiores como a nivel sénior?

—Yo creo que ha sido una temporada llena de éxitos. Nosotros, por nuestra parte, estamos muy contentos de cómo se ha desarrollado hasta el momento. Todavía no ha acabado, ya que hay un par de playoffs en marcha.

Creo que hemos bajado muchísimo la violencia en los campos de fútbol durante los últimos seis meses. Hemos aplicado la norma y ​hemos aplicado unas sanciones ejemplares. Por tanto, esto ha hecho que baje la violencia. Y también porque hemos tenido mucha ayuda de las fuerzas policiales, que esto es muy importante. En Menorca, siempre que hay un partido importante o de riesgo, están la Policía o la Guardia Civil.

En el cómputo global, aunque ahora en estos playoffs han quedado eliminados equipos de Eivissa y Menorca, la temporada ha sido un éxito.

Además, agradecemos a los clubes todo lo que están haciendo, porque, de un tiempo a esta parte, también han estado muy implicados. Así como antes solo era jugar un partido, ahora se han implicado mucho más en actos sociales, algo que no sucedía hasta la fecha.

¿De qué manera califica las relaciones de la Federación con los clubes menorquines?

—La relación es excelente con Menorca. Ya cuando yo era secretario me reunía con ellos una vez al año. De hecho, nosotros hemos creado una comisión de competiciones en Menorca que la forman todos los clubes.

Son ellos los que eligen las competiciones y los formatos cuando estas son en la Isla. Por tanto, yo creo que la relación excelente.

De hecho, el día de la fiesta cenaremos todos juntos porque esto va de reunirnos y ver si tienen algo que decir. Nosotros estamos muy cerca de todos y yo creo que Menorca, tanto Eivissa como Mallorca, funcionan a quintas: hay años de mucho éxito y otros que no. Pero yo creo que es lo habitual en el fútbol.

Antes hacía mención a los playoffs y la violencia por separado. No obstante, en el partido disputado entre Sporting de Mahón y Serverense se volvió a vivir un episodio vergonzoso que empañó la eliminatoria. ¿Qué está fallando pese a la lucha activa?

—Justo antes de la entrevista estaba hablando con Lluís Sintes, presidente del Sporting. Somos muy conscientes de ello, sabemos lo que pasó en los vestuarios y los problemas que hubo fuera con la Policía.

Evidentemente son actuaciones que deben erradicarse por completo. Y que, aunque te juegues lo que te juegues, no pueden existir este tipo de comportamientos. Pero es verdad que el fútbol es lo que es, no lo justifico ni mucho menos y que estas cosas, hasta que todas las instituciones, administraciones, Federación y clubes no pongan un poquito más de su parte, no llegaremos a esa violencia cero.

Es cierto que en ese partido hubo Policía, así que seguramente pasó mucho menos de lo que podría haber pasado si no hubiera estado. Hay una lacra que tenemos encima y sobre la que tenemos mucho que trabajar. La Federación lleva siete campañas en un año, apoyados también por el Consell Insular de Menorca, institución con la cual también me he reunido.

Roma no se arregla en dos días, pero es una lacra. También ha ocurrido en más partidos de estos playoffs. Pero en el cómputo global estamos muy contentos.

En este sentido, ¿qué importancia tienen las cámaras de Eivo y qué más acciones se pueden llevar a cabo?

—Después de muchísimos años, la Federación sacó un vídeo en la que dos equipos cadetes (At. Villacarlos - CE Ciutadella) se pegaban. Nosotros no tenemos nada que esconder: si las cosas se hacen mal, las publicamos porque creemos que es la única manera de concienciar a la gente.

A partir de aquí, aparte de las campañas, lo que impera y detiene la violencia es la sanción. La sanción es vital. Desde que llegamos, hablamos con los jueces porque creíamos que se debían aplicar sanciones máximas: jugadores sancionados 30 partidos, un año... Se están cerrando campos. Estamos haciendo todo lo posible para que la gente se dé cuenta de que esto no es bueno, pero no es fácil llegar a todo el mundo.

Nos tenemos que ayudar todos y los clubes deben tener muy claro que tienen que concienciar a los padres y madres, la administración debe ayudar y la Federación debe hacer campañas y sancionar.

Las cámaras de Eivo nos han dado muchísimo. En un 60-70 por ciento de las ocasiones hemos podido ver quién era el agresor. Es una herramienta muy importante que me gustaría que todos los clubes tuvieran. Alguna propuesta haremos para acabar de cerrarlo.

¿La violencia hacia los árbitros está dificultando captar a nuevos colegiados?

—No te voy a negar que no es fácil. En Eivissa, un chaval de 15 años que se acababa de sacar el carnet recibió una agresión por parte de unas madres. No es fácil.

Pero también te digo que gracias al gran trabajo del Comité, el año que viene tendremos 240 árbitros inscritos como conciliadores, cuando nunca habían pasado de 60. El dato es muy importante, así que está siendo todo lo contrario.