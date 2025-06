El Barça, pendiente de Joan García

En un verano en el que el Barcelona, según su director deportivo, Anderson Luis de Souza 'Deco', no acudirá «como loco» al mercado, en las oficinas del club azulgrana se trabaja para continuar con las renovaciones de futbolistas de la actual plantilla, rejuvenecer la portería con la llegada de Joan García y apuntalar el ataque. Tras ampliar el contrato del técnico Hansi Flick y del extremo Lamine Yamal, hasta 2027 y 2031 respectivamente, el área deportiva del Barça confía en cerrar el fichaje del arquero del Espanyol mediante el pago de la cláusula de rescisión de 25 millones de euros al club periquito.

Públicamente, tanto Deco como Flick se han limitado a decir que Joan García es «un gran portero» y no han confirmado el interés del Barça por el jugador, aunque su fichaje está avanzado y, según publica este miércoles el rotativo barcelonés Mundo Deportivo, el portero de Sallent ya ha aceptado la oferta del club azulgrana. Si finalmente uno de los mejores guardametas de la pasada Liga aterriza en el Spotify Camp Nou, el debate en la portería azulgrana estará servido. Actualmente, el Barça tiene en nómina a Marc André ter Stegen e Iñaki Peña, con contrato hasta 2028 y 2026, respectivamente, y está pendiente de que Wojciech Szczesny, rescatado de su jubilación en octubre pasado tras la lesión de rodilla del meta alemán, acepte la propuesta de renovación que tienen encima de la mesa.

Ter Stegen, después de una temporada casi en blanco tras su grave lesión, ya ha dejado claro públicamente que el próximo curso quiere seguir defendiendo la portería azulgrana, independientemente de los planes del club con el portero del Espanyol, de 24 años. No obstante, la próxima temporada se presenta clave para el meta de 33 años, ya que necesita jugar minutos si quiere ser, al fin, el portero titular de la selección alemana de cara a la Copa del Mundo de 2026 después de que el pasado año el portero del Bayern Manuel Neuer se retirara de la 'Mannschaft'.

Más allá de la portería, reforzar el ataque azulgrana con un extremo que pueda dar descanso a Raphael Dias 'Raphinha' y a Lamine Yamal es otro de los objetivos de la dirección deportiva azulgrana.

Dos nombres han salido en los mentideros del 'mercato': el británico propiedad del Manchester United Marcus Rashford y el colombiano del Liverpool Luis Díaz. Deco, sin embargo, no dio pistas al respecto en una reciente entrevista a la BBC: «Claro que estos dos jugadores son buenos, pero tienen contratos con sus clubes, por lo que no hablaremos porque no es justo. Cuando decides ir al mercado, encuentras algunos nombres. En mi opinión, no necesitamos fichar a muchos jugadores».

Concretamente, el ejecutivo azulgrana habló de «dos, tres o cuatro» fichajes, aunque, como ha sucedido en las últimas temporadas, la entidad azulgrana estará pendiente de cumplir las normas de control financiero de LaLiga para inscribir a los jugadores que incorpore. Operar con la regla 1:1 del juego limpio financiero facilitaría, y mucho, las cosas al Barcelona, ya que podría invertir en fichajes la misma cantidad de dinero que ingrese, ya sea por ventas o por ahorro salarial.

En el capítulo bajas, el Barça escuchará ofertas por jugadores que han gozado de pocos minutos con Flick como los delanteros Ansu Fati y Pau Víctor y el centrocampista Pablo Torre, además del ya mencionado Iñaki Peña. De momento, el club ya ha ingresado seis millones de euros por la venta del lateral Álex Valle al Como italiano. Además, debe resolver el caso del centrocampista Oriol Romeu, que regresará a la disciplina azulgrana después de la cesión en el Girona, y espera hacer caja con futbolistas como Jean-Clair Todibo, propiedad del Niza, tras reservarse un porcentaje de una futura venta del central francés. Todo ello sin olvidarse de la renovación del centrocampista Frenkie de Jong. El neerlandés es un futbolista importante para Flick y Deco ya ha dicho que quiere ampliar su contrato más allá de 2026.