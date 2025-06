Pere Vadell anuncia que deja de entrenar pese a contar con ofertas: «Debo parar»

Confirmado. A pesar de contar con algunas propuestas en este mercado de verano menorquín y de haber completado dos interesantes campañas como máximo responsable de la UD Mahón de la División de Honor de Menorca, el preparador mercadalenc, Pere Vadell, se tomará una pausa en los banquillos esta próxima campaña 2025-26. Superados los 1.000 encuentros y los 34 años como entrenador, Vadell se ve obligado a parar por temas única y exclusivamente personales. Y sí, no es un adiós; probablemente es un hasta luego para uno de los técnicos más influyentes y fructíferos de las últimas dos décadas en el fútbol insular.

El preparador mercadalenc se va convencido del buen trabajo realizado en el Municipal de San Carlos. «Mi valoración es muy buena porque han sido dos años seguidos llegando a las finales. El primero en la final de Copa y luego los Play off y este segundo curso, semifinales coperas, de Play off y la Final, por lo que la valoración es buena», aseguraba Vadell, poniendo en valor, en su despedida, «intentar junto a Ernest dar continuidad a este grupo y club. Hemos sacado y consolidado un grupo de chicos jóvenes y además muy feliz por el trato del club». Para Vadell, la Unión tiene a día de hoy, «mucho margen de crecimiento», sostiene.

El veterano entrenador señala que se veía aún con fuerzas para seguir en los banquillos de Menorca, pese a su parón voluntario. «Sí me veía capacitado y con fuerzas para continuar en el fútbol aunque a veces las cosas vienen como vienen y ahora me toca priorizar un tema familiar en casa y en estas me encuentro a día de hoy», matizaba el mercadalenc. Un entrenador que, como no podía ser de otra manera dada su trayectoria y resultados en la Isla, ha contado con varias propuestas para el próximo año 2025-26. «Podían ser interesantes pero si no me puedo emplear a fondo por temas personales prefiero decir que no y no faltar a la palabra», manifestaba, sin pensar en si suena la campana este invierno– como otras veces ya le ha sucedido a Vadell– requerido para apagar algún incendio deportivo. «Repito, por mi situación actual, ni lo valoro, aunque nunca se sabe. Pero vete a saber en enero o febrero, es muy diferente a empezarlo en verano y de nueve meses».

Un Vadell que sabe que, «de una manera u otra, seguiré ligado al fútbol. Cuando uno lleva una carrera como jugador y luego 34 años de entrenador, te da para mucho. Iré mirando».