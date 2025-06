El futbolista Rubén Carreras cuelga las botas

Después de prácticamente una década vistiendo los colores del CE Mercadal y sobre todo en una segunda etapa en el Municipal de Sant Martí en la que ha jugado ocho temporadas consecutivas y a un nivel siempre más que notable, el jugador ofensivo alaiorenc del Mercadal, Rubén Carreras, anuncia su retirada oficial de los terrenos de juego y para centrarse de lleno en sus funciones como técnico de la entidad que preside Toni Ramón. Así lo confirmaba ayer uno de los mejores menorquines de las dos últimas décadas.

A pesar de que, con 38 años, el rojiblanco aún mostraba un gran nivel sobre el césped, sus obligaciones como coordinador deportivo del club– del fútbol 11 mercadalenc– y sobre todo el histórico ascenso y de su mando del equipo Cadete A a la exigente Liga Cadete Autonómica 2025-26 han llevado al veterano jugador rojiblanco a reconsiderar su futuro y rol en la entidad y a dar un paso al lado, para centrarse única y exclusivamente en sus tareas en las bandas. Y sí, una retirada total, sin pensar ni tan solo en la opción de militar en algún Regional.

Rubén Carreras

El jugador nacido en Alaior, contactado ayer por «Es Diari» nada más confirmar su adiós, hablaba del por qué de su retirada, tras un año en el que todavía ha mostrado su clase en los terrenos de juego. Según Carreras, «creo que el motivo principal– y que es la causa que siempre me ha movido para poder estar tantos años en el fútbol– ha sido la ilusión. Y en estos momentos la realidad es que tengo más ilusión para estar en otros roles dentro del fútbol y dentro del CE Mercadal», subrayaba ayer el rojiblanco, haciendo referencia explícita a su puesto en la coordinación del fútbol 11 en el Municipal de Sant Martí y esta próxima campaña 2025-26, al papel de entrenar el equipo de la Liga Cadete Autonómica a la que han ascendido este curso recién acabado.

La retirada de los terrenos de juego– también sin contemplar la opción de jugar en la División de Honor menorquina, es una postura ya meditada de hace semanas. «Sí, estoy convencido. Después de muchos años y de muchas experiencias vividas como jugador considero que es un buen momento y una buena manera, aunque reconozco que es un momento que no quieres que llegue pero que, como todo, acaba llegando», valora Rubén, quien para él, esta temporada 2024-25, «ha acabado con la salvación del primer equipo, siendo un jugador importante, jugando muchos minutos, marcando goles y no hay mejor manera», exclama, convencido de su postura irrevocable y pese a verse aún con cuerda para seguir dando guerra en Tercera RFEF en el Mercadal. «Físicamente estoy bien, por suerte siempre me ha acompañado el físico. Creo que todavía podría tener unos 60 minutos de buen nivel», dice, entre risas. «Para jugar con 38 años, ser competitivo en una categoría como la Tercera División y tener estos 60 minutos que comentaba no te basta con la rutina semanal de entrenamientos. Hay un trabajo extra que requiere tiempo y esfuerzo y, repito, sin esta ilusión es imposible», zanja Rubén Carreras.