Sergi Enrich y el SD Huesca, condenados a entenderse en la nueva temporada

Parecen condenados a entenderse. Mucho tendrían que cambiar las cosas para que el idilio iniciado esta recién finalizada temporada 2024-25 entre el delantero de Ciutadella, Sergi Enrich, y la SD Huesca de la Segunda División, no continuara, al menos, una campaña más en la Liga Hypermotion 25-26. Si bien el goleador menorquín este próximo 30 de junio finaliza su cesión de una temporada por parte del Real Zaragoza a la entidad oscense, tanto el mismo Enrich como desde el estadio aragonés ya se han dejado querer, tendiéndose la mano desde ambas partes para que Enrich acabe fichando de azulgrana.

El ciutadellenc llegó el pasado verano al Huesca en calidad de cedido del Zaragoza y tras una temporada notable en El Alcoraz, el ex Ponferradina, Recreativo, Eibar, Numancia, Alcorcón, Oviero o Mallorca, parece tener muy claro qué quiere. «Siempre he dicho que estoy muy a gusto aquí. Me siento muy involucrado en los valores del club. Ese lema de ‘Sin Reblar’ es lo que siempre me ha dado el poder jugar tantos años en la élite y quiero seguir disfrutando. Ojalá nos pongamos de acuerdo y lleguemos a un acuerdo, porque yo estaría encantado, si ellos están dispuestos a que yo siga otro año. Estoy feliz y bien», valoraba en rueda de prensa recientemente.

Ángel Martín, DT del Huesca

Ángel Martín, el director deportivo oscense, habló anteayer para los medios de comunicación aragoneses y señaló que a pesar de que no hay nuevo entrenador todavía– a pesar de que confía en que muy pronto pueda anunciarse– desde el Huesca confían en que Sergi Enrich pueda continuar. En referencia al delantero menorquín, el DT del Huesca fue muy contundente: «Ha habido conversaciones durante toda la temporada en curso. Sergi sabe lo que pensamos y me encantaría que se pudiera quedar. Nos ha dado mucho dentro y fuera del campo. Es de valorar», señaló Martín.