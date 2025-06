Pepo, nueva baja en el Mercadal de Lluís Vidal

Nuevo adiós al CE Mercadal y a la Tercera RFEF. Si ayer confirmábamos el adiós definitivo de los terrenos de juego y del Municipal de Sant Martí del delantero alaiorenc, Rubén Carreras, ahora toca anunciar la salida ya dejada entrever hace días por este diario del lateral zurdo, Josep Antoni Janer, conocido en el mundo del fútbol como Pepo. El lateral izquierdo nacido el 1993 confirmó ayer mismo a este diario su adiós al Mercadal.

Pepo deja atrás hasta nueve temporadas vistiendo la zamarra rojiblanca en la Tercera RFEF, además de otros muchos años en el CE Ferreries, tanto en la Regional Preferente– ahora División de Honor– como la temporada 2011-12 en Tercera RFEF y su etapa formativa en la competición de la Liga Nacional Juvenil.

Totalmente decidido

Pepo, cuya salida del Mercadal de Tercera ya planeó nada más acabar la temporada, admite que da un paso al lado, «después de muchos años jugando al fútbol, ahora prefiero dedicar más tiempo a mi familia y no tanto al fútbol», señalaba ayer mismo el defensa rojiblanco. «Esta temporada ha sido dura sí pero al final ha salido bien pero todavía me veía físicamente bien y me daba más», aseguraba Pepo, sin tener claro un futuro que apunta al CE Ferreries. «No tengo nada decidido pero si juego será en el ‘Ferre’», zanjó.