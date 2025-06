Manu Farrando vuelve a Primera RFEF

El CF Talavera ya es nuevo equipo de Primera RFEF para la próxima campaña 2025-26. La escuadra blanquiazul certificó su ascenso tras vencer al Torrent CF por 2-0 en El Prado, en una mañana épica, con más de 5.000 gargantas animando a su equipo, una plantilla en la que milita y lo seguirá haciendo este próximo curso el defensa ciutadellenc, Manu Farrando. El conjunto talaverano del jugador menorquín firmó una actuación sólida y decidida y demostró una vez más que el ascenso a la Primera RFEF no fue fruto del azar, sino de una temporada brillante, empezando por la protagonizada por el mismo Manu Farrando. El de Ciutadella, que ya está de vacaciones en la Isla –pese a que perdió la titularidad tras ser expulsado por dos amarillas en el partido en el feudo del Sanse correspondiente a la séptima jornada–, ha vuelto a mostrarse a un gran nivel y siendo muy querido en el vestuario y la grada, recobrando la titularidad con la que abrió curso.

En la fuente de la avenida de Madrid donde numerosos aficionados saltaban al agua para conmemorar la victoria, Manu fue uno de los más aclamados. Y no era para menos. El central llegó al CF Talavera procedente del San Fernando CD de la Primera Federación, donde ha militado las dos últimas temporadas. Y regresa a la categoría, en un momento muy importante de su carrera deportiva, a sus 30 años recién cumplidos. «La temporada, en el ámbito personal, la valoro de manera muy positiva. Fue mi primer año en Segunda RFEF, dando un paso a una categoría inferior por diferentes circunstancias y sentí que el Talavera era mi opción adecuada para progresar y no me equivoqué», aseguraba ayer para «Es Diari» y ya desde Ciutadella, preparándose como uno más para las fiestas de Sant Joan.

En palabras de Manu Farrando, esta temporada 2024-25 se ha encontrado en el conjunto madrileño, «un grupo humano increíble, un cuerpo técnico y un entrenador brutal y con eso todo es más fácil, siendo una temporada espectacular y de mucho aprendizaje», señala el ciutadellenc formado en el Penya Ciutadella. «Ha sido un curso repleto de energía positiva en todos los aspectos y personalmente ha sido un año maravilloso; también en lo colectivo, habiendo tomado la decisión adecuada».

El ciutadellenc quiere dar un mérito enorme al ascenso del Talavera, «ya que es muy difícil subir a Primera RFEF; lo he visto en mi primer ascenso y se tienen que dar muchas cosas a la vez. Es casi un milagro pero hicimos muchas cosas bien y nos lo merecemos», exclama el menorquín.

Un defensa central que a pesar de haber cumplido los 30 años y de haber vuelto ahora a Primera RFEF, se ve, en cuanto al punto de su carrera futbolística, «como siempre. Amo al fútbol, es una de mis pasiones y vivir de ello es un privilegio y muy ilusionado en el futuro», admite, con la garantía del año de contrato que le resta. «En el fútbol nunca se sabe pero tengo contrato y me encantaría seguir en el club y la ciudad. Estoy muy ilusionado».

Próxima temporada

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha puesto sobre la mesa una nueva propuesta de distribución geográfica para los grupos de Primera RFEF de cara a la temporada 2025/2026. En este posible Grupo II, el CF Talavera estaría encuadrado junto a clubes históricos como el Atlético de Madrid B, el Real Madrid Castilla, el Alcorcón o el Hércules, además de otros equipos del sur peninsular, del Mediterráneo y del centro.