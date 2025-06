«El nuevo presidente del fútbol menorquín debe ser alguien de consenso»

Punto y final a la relación profesional entre Vicente Martínez y su empresa VM Sport Coach y el Sporting de Mahón y que arrancó a mediados del año 2022. Mediante un escueto comunicado público a través de las redes sociales de su academia, el hasta ahora responsable de cantera de la entidad de Bintalfa cierra su etapa de tres años al frente del club, cuando el ex mandatario sportinguista, Manolo Rojo, le confió la gestión deportiva. «Después de tres años de trabajo intenso y apasionante ha llegado el momento de decir adiós. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que han hecho posible esta etapa», comenzaba Martínez en su despedida, eternamente agradecido a presidente y junta directiva, a las familias, a los patrocinadores, colaboradores y demás.

«Ha sido un placer compartir esta etapa con vosotros y quiero destacar el trabajo excepcional de Jordi Pons Gregorio. Su dedicación y profesionalidad están siendo fundamentales para el éxito del club», escribe el reconocido ‘coach’, quien asegura irse, «con la satisfacción de haber contribuido al crecimiento y el desarrollo de la entidad», exclama un Martínez que, a «Es Diari» habló de su adiós: «Nada, simplemente acaba un ciclo de tres temporadas y es el momento de dejarlo y así se lo comuniqué hace un tiempo a la dirección deportiva. Había que esperar a acabar la temporada. Y una vez finalizada había que despedirse», señaló ayer el de Socuéllamos, quien ha entrado de lleno ya en las quinielas como futurible para presidir la Junta Insular de Menorca.

Sigue en la federación

Un Martínez que con un, «sí, claro», puso de manifiesto que tras su desvinculación del Sporting de Mahón, seguirá de Delegado del Comité de Entrenadores, confirmaba este mismo miércoles a este diario. Además, el ‘coach’ deportivo, tras hacerse eco este diario de que su nombre podría estar entre los candidatos a suplir al dimisionario Fernando Osuna, Martínez fue contundente. «Llevo muchos años trabajando para el fútbol menorquín, cosa que me enorgullece, pero creo que esa valoración no me corresponde a mí», señalaba, respeto a si sería buen aspirante al puesto insular o no.

Un Vicente Martínez que, sin querer ir mucho más allá de una inicialmente rumorología, reconoció ayer por la tarde que, «si me llegara la propuesta y sabiendo que es un puesto que requiere mucha responsabilidad, habría que valorar los pros y contras y en función del resultado tomar una decisión», comentó.