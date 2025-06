Marc Urbina, el nuevo delantero de un CD Migjorn muy ambicioso

Habiendo probado fortuna de nuevo en Tercera durante una breve segunda etapa de una sola temporada en el CE Mercadal, Marc Urbina volvía al CD Menorca, su club de formación, en verano de 2023.

No obstante, ahora siente la necesidad de «cambiar de aires» para seguir exigiéndose a sí mismo. «El cuerpo me pedía un cambio para no acomodarme y el Migjorn me ha convencido», afirma. «Han mostrado mucho interés en mí y eso me ha hecho ilusión. Es un proyecto hecho para volver a subir, que es el objetivo claro. Van con todo», explica sobre su decisión.

Uno de los principales factores que han propiciado el movimiento ha sido, precisamente, su nuevo técnico, Biel Medina. «Es un buen entrenador y me parece una superbuena persona. Ha sido jugador profesional y me ha convencido a través de su estilo de juego, su filosofía y la del club», relata.

Al contar únicamente con primer equipo y sin atender a las obligaciones que exige el fútbol base, el nuevo punta migjorner considera que se va a encontrar un club muy «volcado» con la plantilla y las necesidades de cada jugador. «Conozco a bastantes de los compañeros que tendré, los cuales me han convencido y me han insistido en venir hasta que finalmente me he acabado decidiendo», sentencia entre risas el nuevo jugador del Migjorn.