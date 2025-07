Ansu Fati: Renovación con el Barcelona y cesión al Mónaco

El delantero Ansu Fati ha renovado con el FC Barcelona hasta el 30 de junio de 2028 y disputará la próxima temporada como cedido en el Mónaco, que se guardará una opción de compra, según han confirmado este martes ambos clubes.

El internacional español, que heredó el diez del Barça en poder de Leo Messi en el verano de 2021, batió todos los registros de precocidad cuando se estrenó con el primer equipo en la temporada 2019-20, pero las continuas lesiones han lastrado su enorme progresión.

El contrato de Ansu Fati finalizaba el 30 de junio de 2027, pero el club azulgrana ha optado por extender su vínculo por una campaña más para prorratear la ficha, una de las altas de la plantilla, y aligerar la masa salarial para el curso que viene. El delantero fue con 16 años y 304 días el goleador más joven de la historia del Barça en Liga (en El Sadar, ante Osasuna, el 31 agosto 2019) y con 16 años y 321 días se convirtió en el debutante más precoz en la Champions con el club azulgrana (17 septiembre contra el Borussia Dortmund).

El icónico abrazo con Messi al final del partido de su estreno podría haber marcado su futuro, pero no fue así. Su carrera como futbolista empezó a complicarse el 7 de noviembre de 2020, cuando ante el Betis se rompió el menisco interno de la rodilla derecha. De aquella lesión fue operado cuatro veces, estuvo un año sin jugar. En total en todo este tiempo ha sufrido hasta once lesiones y nunca fue el que apuntaba que sería. En septiembre de 2021 volvió a jugar, un partido contra el Levante en el que anotó un tanto, pero dos meses después se rompió el bíceps femoral. En aquel curso, el 2020-21 jugó diez partidos; en el siguiente, el 2021-22, otros quince; y su carrera parecía que iba a redirigirse en la 2022-23.

Aquella temporada jugó con regularidad y sin prácticamente lesiones, en total 52 partidos (10 goles y 4 asistencias). Necesitaba sentirse mejor y, a pesar de que le costó, decidió abandonar su zona de confort tras jugar tres partidos con el Barça, firmó como cedido en el Brighton de la Premier League, dirigido por Roberto de Zerbi. Pero allí volvió a lesionarse.

Estuvo un mes y medio de baja por una lesión en el gemelo y ya no tuvo continuidad. A su vuelta al Barça se encontró con un nuevo entrenador (Hansi Flick en sustitución de Xavi Hernández) y continuó su mala racha de lesiones. De hecho se perdió la pretemporada por Estados Unidos a causa de una lesión en la planta del pie. Todo empezó a torcerse desde el principio. Pau Víctor fue el elegido por Flick y Ansu nunca se encontró a sí mismo. En este último curso ha participado en once partidos. En 300 minutos, no ha anotado ni un solo gol, ni ha repartido ninguna asistencia. Con tan solo 23 años, Ansu Fati, llamado a ser uno de los grandes, tiene la que puede ser su última oportunidad. En el Mónaco tiene depositadas todas sus esperanzas.